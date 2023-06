Euro 2024, preliminarii Marți, 20 Iunie 2023, 00:45

0

​Naționala României a remizat luni seară pe Swissporarena din Lucerna contra Elveției, scor 2-2, rezultatul stabilit în minutele de prelungiri ale partidei, grație dublei lui Valentin Mihăilă. La finalul disputei, selecționerul Edi Iordănescu a tras concluziile sale și a cerut sprijinul suporterilor.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>>> Ianis Hagi a explicat care a fost secretul revenirii cu Elveția

România, parcurs aproape perfect în preliminariile pentru CE 2024

Selecționata pregătită de Edward Iordănescu nu a arătat deloc bine în deplasarea din Elveția și a fost dominată autoritar de formația lui Murat Yakin.

Chiar și așa, România a plecat cu un punct din această deplasare, în ciuda faptului că scorul la pauză era de 2-0 în favoarea elvețienilor.

Tabela a rămas intactă până în minutul 90, când Valentin Mihăilă a redus din diferență din centrarea lui Olimpiu Moruțan.

Ambii jucători au fost introduși pe teren în repriza secundă și tot cei doi au lucrat și la golul doi, reușit de același Valentin Mihăilă.

La final, Edi Iordănescu a tras concluziile și i-a îndemnat încă o dată pe suporteri să vină alături de echipa națională.

„E un punct fantastic, nu doar pentru clasament, ci și pentru moral. E un punct mare pentru România și pentru viitorul acestei echipe, care are un potențial mare.

Știam valoarea lor individuală, mi-ar fi plăcut să ne apărăm mai sus în prima repriză și să avem mai multe tranziții.

Așteptările sunt mari. Eu sunt în interiorul acestui grup și știu că am început să construim valori și principii. Avem nevoie de continuitate. Am avut trei jocuri în deplasare din patru, nu am pierdut niciunul.

Am mutat ofensiv, ne-am asumat niște riscuri. Haideți să fim pozitivi, să criticăm mai puțin și să ne venim lângă această echipă, care are suflet și este pe drumul cel bun.

Toți au avut atitudine, toți au dat tot ce au avut mai bun. În prima repriză în suferit în fața unui adversar cu multă calitate individuală, care ne-a împins mult.

Kosovo a pierdut ceva teren, dar încă suntem în prima fază a grupei. Trebuie să ne concentrăm 100% pe rezultatele noastre. Sigur că ne bucurăm că ne-au ajutat rezultatele. Noi avem drumul nostru.

Banca a intrat bine, a făcut diferența, asta vreau de la echipa pe care o antrenez.” - a declarat Edi Iordănescu.

Clasament Grupa I după 4 etape

1 Elveția 10 puncte

2 România 8

3 Israel 7

4 Belarus 3

5 Kosovo 3

6 Andorra 1.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România 0-0 / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România 2-2 / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.