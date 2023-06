Euro 2024, preliminarii Marți, 20 Iunie 2023, 00:32

România continuă cursa către Campionatul European din 2024. Tricolorii au revenit incredibil în deplasarea din Elveția și au obținut un punct (2-2) care poate cântări mult în economia calificării.

Ianis Hagi Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Naționala României este neînvinsă în preliminariile pentru Campionatul European din 2024

Ianis Hagi a fost titular în meciul jucat de România la Lucerna, împotriva liderului Elveția.

Evoluția mijlocașului de la Glasgow Rangers nu a fost una grozavă, iar acesta a fost înlocuit de Valentin Mihăilă în minutul 57, probabil cea mai inspirată modificare efectuată de selecționerul Edi Iordănescu.

Tehnicianul echipei naționale l-a introdus în acelaș minut și pe Olimpiu Moruțan, iar fotbalistul care a evoluat la Pisa a contribuit decisiv la ambele reușite ale lui Mihăilă.

La finalul disputei, Ianis Hagi a tras concluziile și a povestit cum a reușit România să revină de la 2-0, după o primă repriză fără ocazie de gol.

„A fost important că nu am cedat, am reușit să suferim, la Kosovo, din cauza terenului, iar aici din cauza celor două goluri primite. Ținând cont de rezultatul de la pauză, am revenit bine.

Știam că putem să avem contraatacuri rapide. Am schimbat împreună cu staff-ul tehnic tactica la pauză și am reușit să avem mai multe atacuri rapide. Nu o să luăm merite din partea echipei din Elveția. Cum am zis, am stat mai bine tactic a doua repriză și am reușit să marcăm două goluri.

Mesajul pe care trebuie să îl știe toată lumea este că ne-am adaptat la situație. Ținând cont de cele două meciuri, noi suntem mulțumiți.

Sărbătoarea va fi doar când o să ne calificăm, moralul crește de la meci la meci. Au trecut doar patru meciuri, nu cred că are rost să facem sărbătoare.” - a transmis Ianis Hagi.

Clasament Grupa I după 4 etape

1 Elveția 10 puncte

2 România 8

3 Israel 7

4 Belarus 3

5 Kosovo 3

6 Andorra 1.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România 0-0 / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România 2-2 / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.