Absența unor jucători din lotul convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile pentru Campionatul European din 2024 a ridicat semne de întrebare, iar selecționerul României și-a explicat acum alegerile.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu iubește talentul anumitor jucători, dar le urăște mentalitatea

Fără a da nume, Iordănescu a afirmat mulți jucători talentați au fost ocoliți din cauza mentalității acestora. Selecționerul a precizat că nu-şi permite luxul de a alinta fotbaliștii, așa cum se întâmplă la cluburi.

„Atitudinea este corectă şi avem un grup care îşi doreşte şi este aliniat, din punct de vedere mental, pentru performanţă. Poate sunt nişte talente pe care le-am lăsat pe dinafară acum. Le iubesc talentul la anumiţi jucători care nu sunt acum aici, dar le urăsc mentalitatea.

Dacă, la cluburi, anumiţi jucători au un anumit statut şi cei de acolo îşi permit să-i alinte, eu nu am timp la naţională, nu am luxul ăsta... Cine vine cu mentalitate să vină, cine nu, riscă să rămână afară.

Nu este un mesaj pentru Ivan, care are un potenţial mare. El are uşile deschise la echipa naţională. Andrei trebuie să demonstreze şi să continue pe traiectoria bună pe care este acum” - Edi Iordănescu, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Belarus, citat de News.ro.

Iordănescu a fost rugat să comenteze faptul că este considerat un tip răzbunător și a răspuns dându-l exemplu pe Alexandru Dobre, fotbalist care s-a plâns în trecut că nu este convocat la națională (în ciuda prestațiilor sale bune).

„Cu Dobre am fost? Fiecare trebuie să fie responsabil de ce spune. Dobre a fost supărat la prima mea acţiune, s-a hazardat, avea frustări, supărări, a spus ce a spus, dar acţiunile lui au demonstrat altfel şi acum e aici” - Edi Iordănescu.

Belarus, o echipă mai bună decât Andorra

Iordănescu a afirmat că meciul cu Belarus va fi mai dificil decât cel cu Andorra, adversara de marți având o calitate tehnică superioară.

„Partea pozitivă cu Andorra este că am marcat, am adus punctele, dar mi-aş fi dorit ca ultimele 30 de minute să le gestionăm altfel. Venim după aproape 8 ani de rateuri, sunt ratări, frustrări, apasă Am încredere în capacitatea echipei, dacă vom înlănţui rezultate pozitive, totul se va schimba şi fondul de joc va creşte.

Suntem foarte obosiţi pentru că timpul a fost inamicul nostru, coroborat cu drumul. Am dormit puţin, băieţii nu au avut timp de odihnă,. Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine.

În ceea ce priveşte adversarul direct, vă pot spune un singur lucru, cinci jucători de bază nu au jucat, trei deloc, doi au intrat pe parcurs. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia şi poate sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la Bucureşti.

Belarus e o echipă diferită faţă de Andorra, are o calitate tehnică superioară, mai robustă, mai masivă, este mai pozitivă decât Andorra în joc. Fiecare joc are povestea lor, pe noi ne interesează să înțelegem bine adversarul şi să speculăm vulnerabilităţi.

E posibil să fie schimbări, avem şi unele probleme medicale, nu grave, dar sunt. Mâine, spre ora prânzului, încercăm să tragem linie şi să ne apropiem de un prim 11 care să dea Dumnezeu să fie inspirat” - Edi Iordănescu.

România întâlneşte marți naţionala Belarusului, de la ora 21:45, pe Arena Naţională. Partida va fi transmisă în format LiveTEXT pe HotNews.ro.

Edi Iordănescu, apel către suporteri: „Să nu se autoelimine”

„Ar fi o lovitură mare pentru noi să jucăm fără suporteri şi fac apel la ei să ne fie alături. Să nu se autoelimine, pentru că ne va fi infinit mai greu fără ei. Au fost în număr mare în Andorra, ne-au susţinut, nu am dat gol repede, dar au fost alături de noi. Datoria noastră este să-i trimitem acasă fericiţi” - Edi Iordănescu.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1

Clasamentul Grupei I a preliminariilor Euro 2024

1. Elveția 3 puncte (5-0 golaveraj)

2. România 3 (2-0)

3. Kosovo 1

4. Israel 1

5. Andorra 0

6. Belarus 0

Rezultatele consemnate în grupa României, prima etapă

Belarus - Elveția 0-5

Andorra - România 0-2

Israel - Kosovo 1-1