Debutul României în preliminariile pentru Euro 2024 se apropie cu pași repezi, iar Edi Iordănescu a explicat pentru siteul oficial al FRF decizia de a nu-l convoca pe Ianis Hagi pentru „dubla” cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie).

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naționala de fotbal a României a fost repartizată în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Edi Iordănescu spune că Ianis Hagi nu era pregătit pentru o revenire la echipa națională a României

Neconvocarea lui Iani Hagi i-a adus selecționerului multe critici, Gică Hagi și Gică Popescu fiind în capul listei contestatarilor.

Iordănescu Jr. este nemulțumit de faptul că nu este liniște la prima reprezentativă înainte de startul unor preliminarii, dar a dorit să lămurească subiectul „Ianis Hagi”.

Pentru FRF TV, Edi a explicat cum a gândit atunci când a decis să nu-i trimită lui Ianis o telegramă de convocare pentru meciurile din martie ale primei reprezentative.

„Pentru mine, acesta nu este un subiect (n.r. neconvocarea lui Ianis Hagi) și nici pentru opinia publică. Nu este un început bun, înaintea unei campanii.

Avem nevoie de liniște. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul. E nevoie să clarific lucrurile, cu mențiunea că, după acest moment, nu va mai exista acest subiect.

O iau cronologic. În momentul în care noi am anunțat lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în 13 luni. Primul lucru pe care l-am făcut și primul căruia i-am comunicat, exact în aceeasi zi, a fost Ianis Hagi.

În toată această perioadă am ținut legătura cu el. Am comunicat cu el și i-am transmis că, din punctul nostru de vedere, nu este pregătit să vină în acest moment, mai are nevoie de timp.

Noi suntem alături de el, așteptăm cu nerăbdare să revină, dar trebuie să se consolideze în primul rând la echipa de club. O formă mai mare de respect decât să te sune selecționerul nu știu dacă poate să existe. Ne-am comportat așa cu toți jucătorii, nimeni nu are parte de un tratament special.

Mai are nevoie de timp Ianis. Era foarte ușor pentru noi să-l punem în lotul lărgit, chiar i-am spus asta, dar nu făceam altceva decât să răscolim lucrurile, să aprindem spirite, să dezvoltăm comentarii ulterioare.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când va reveni. Din punctul meu de vedere, relația cu Ianis e neschimbată, iar acest subiect pentru mine nu mai există” - Edi Iordănescu, într-un interviu pentru FRF TV.

Lotul de jucători convocați de Edi Iordănescu

Portari:

Florin Niță (Pardubice), Andrei Ionuț Radu (Auxerre), Horațiu Moldovan (Rapid București).

Fundași:

Andrei Rațiu (Huesca), Cristian Manea (CFR Cluj), Adrian Rus (Pisa), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Radu Drăgușin (Genoa), Andrei Burcă (CFR Cluj), Mario Camora (CFR Cluj), Raul Opruț (Hermannstadt).

Mijlocași:

Deian Sorescu (FCSB), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Marius Marin (Pisa), Tudor Băluță (Farul Constanța), Darius Olaru (FCSB), Răzvan Marin (Empoli), Adrian Șut (FCSB), Olimpiu Moruțan (Pisa), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Alexandru Dobre (Famalicao), Dennis Man (Parma Calcio), Octavian Popescu (FCSB).

Atacanți:

Florin Tănase (Al-Jazira), George Pușcaș (Genoa), Denis Alibec (Farul Constanța).

Programul României pentru preliminariile Euro 2024

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția