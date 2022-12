FOTBAL Vineri, 30 Decembrie 2022, 07:01

Pele a încercat să stingă elegant eterna dezbatere despre cine a fost cel mai mare fotbalist, consacrându-l în 2009 pe Alfredo di Stefano, compatriotul argentinian al lui Maradona și legenda lui Real Madrid: „Oamenii se ceartă despre cine este mai bun dintre Pele și Maradona. Dar Di Stefano este cel mai bun, este complet.”, a spus el, potrivit AFP.

Pele in 1971 in Frana Foto: LEVY / AP / Profimedia

„M-am născut pentru a juca fotbal, așa cum Beethoven s-a născut pentru a scrie muzică și Michelangelo pentru a picta.” Pele pe site-ul Fifa

Pele a vorbit în 1999 pentru revista Sports Illustrated despre greutatea faimei: „Toți copiii din lume care joacă fotbal își doresc să fie Pele. Am o mare responsabilitate să le arăt nu doar cum să fie un jucător de fotbal, ci și cum să fie un bărbat.”

„Un penalty este un mod laș de a înscrie.” Pele în autobiografia sa.

„Totul pe pământ este un joc. Un lucru trecător. Cu toții vom sfârși prin a muri. Cu toții sfârșim la fel, nu-i așa?”. Pele în 1977.

„Am marcat mai mult de o mie de goluri în viața mea, iar cel despre care lumea vorbește mereu cu mine este cel pe care nu l-am marcat.” Pelé despre parada extraordinară a portarului englez Gordon Banks în timpul meciului Brazilia-Anglia de la Cupa Mondială din Mexic, pe 7 iunie 1970, la Guadalajara.

„Pele nu este pe moarte. Pele nu va muri niciodată. Pele va trăi pentru totdeauna. Dar Edson este o persoană normală care va muri într-o zi, iar oamenii vor uita de el.” Pele despre nemurirea în fotbal și firea umană pentru ziarul britanic The Guardian în 2003.

„Pele este cel mai bun din toate timpurile. Este chiar în fața lui Messi. Nu am văzut niciodată un jucător ca Pele. Am jucat cu el la New York Cosmos și când îi dădeam mingea nu-l mai vedeam niciodată pentru că era prea rapid. Pele a fost instinct pur”, spunea Franz Beckenbauer.

„Pentru mine, un artist este în primul rând cineva care poate lumina o cameră în întuneric. Nu am văzut niciodată nicio diferență între pasa lui Pele către Carlos Alberto în finala Cupei Mondiale din 1970 și poeziile lui Rimbaud. Fiecare dintre aceste manifestări umane exprimă o frumusețe care ne atinge profund și ne face să măsurăm ce este veșnicia”, a spus Eric Cantona

„Să-l privești jucând era să vezi plăcerea unui copil combinată cu grația extraordinară a unui om desăvârșit” - Nelson Mandela

Înainte de Pele, 10 era doar un număr

„Pele este singurul fotbalist care a depășit limitele logicii” - Maestrul olandez Johan Cruyff

„Mi-am spus înainte de meci că e făcut din piele și oase, ca toți ceilalți... dar m-am înșelat.”, avea să spună qpărătorul italian Tarcisio Burgnich, care a fost însărcinat cu marcarea lui Pele în finala Cupei Mondiale din 1970. A primit un cartonaș galben în minutul 27 al meciului câștigat cu 4-1 de Brazilia, cu un gol al lui Pele.

„Înainte de Pele, 10 era doar un număr. Am citit această frază undeva, la un moment dat în viața mea. Dar acea propoziție frumoasă este incompletă.

Aș spune că înainte de Pele, fotbalul era doar un sport. Pele a schimbat totul. A transformat fotbalul în artă, în divertisment. El a dat glas celor săraci, celor negri și mai ales a oferit vizibilitate Braziliei.

Fotbalul și Brazilia și-au ridicat statutul datorită Regelui! A dispărut, dar magia lui va rămâne. Pele este etern!”, a transmis Neymar.

