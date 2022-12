FOTBAL Joi, 29 Decembrie 2022, 21:46

Căsătorit de trei ori și tată a șapte copii, viața privată a lui Pele nu a fost la fel de agitată ca cea a lui Diego Maradona, dar nici nu a fost nici una liniștită, scrie AFP.

Pele Foto: Celso PUPO/ATP/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Regele” Pele a recunoscut că are șapte copii, cu unul mai puțin decât Maradona. Dar, la fel ca eternul său rival argentinian, viața brazilianului are zonele sale gri.

Nu a vrut să-și recunoască un copil

El a refuzat să o recunoască drept fiică pe Sandra Machado, născută în 1964 dintr-o relație cu o femeie de serviciu.

După o bătălie juridică de cinci ani, instanțele i-au dat dreptate tinerei femei în 1996. A scris o carte despre acest lucru, „The Girl the King Didn't Want”, înainte de a muri de cancer la sân în 2006, la vârsta de 42 de ani.

Cei doi nepoți ai săi i-au reproșat ulterior lui Pele că „i-a abandonat din punct de vedere intelectual, moral și material”.

Din prima căsătorie cu Rosemeri Cholbi, în 1966, s-au născut trei copii: două fete, Kely Cristina în 1967 și Jennifer în 1978, și un băiat, Edinho în 1970.

În această perioadă, Pele a avut și o fiică, Flavia, rezultat al unei relații extraconjugale în 1968 cu o jurnalistă, Lenita Kurtz. Spre deosebire de Sandra Machado, el a recunoscut-o în 2002.

Familia „oficială” s-a mutat la New York în 1975, după transferul lui Pele la Cosmos. Cei trei copii au rămas cu mama lor după ce părinții lor au divorțat la începutul anilor 1980.

Celibatar, Pelé s-a îndrăgostit de Xuxa, model de profesie. A devenit apoi o vedetă de televiziune în Brazilia, prezentând programe pentru tineret, având apoi o relație cu celălalt idol al țării, Ayrton Senna.

Pele, un tată absent pentru cei trei copii din prima sa căsătorie

„Când am locuit în Statele Unite, nu am avut aproape niciun contact cu tatăl meu”, a declarat Edinho pentru Canal Fotbal Club în 2020. „Îl vedeam doar de două-trei ori pe an, de zilele de naștere și de Crăciun. De multe ori ne dădea o întâlnire și nu venea.”, spune el.

Când s-a întors în Brazilia, la vârsta de 16 ani, fiul lui Pele s-a apropiat de tatăl său și a început o carieră modestă de portar. Dar mai ales eșecurile sale juridice au fost cele care l-au făcut cunoscut.

Condamnat în 2017 la aproape 13 ani de închisoare pentru spălare de bani proveniți din traficul de droguri, el a intrat și a ieșit de mai multe ori din închisoare înainte de a obține un statut de semilibertatea la sfârșitul anului 2019. În prezent, este director tehnic al clubului de fotbal Londrina, din statul Parana (sud).

A doua și a treia căsătorie

Cea de-a doua căsătorie a lui Pelé, cu o psiholoagă și cântăreață de gospel, Assiria Lemos Seixas, a avut loc în 1994. Doi ani mai târziu, au devenit părinții unor gemeni, Joshua și Celeste. Cuplul s-a despărțit după treisprezece ani de relație. În 2020, fosta sa soție a inițiat o acțiune în justiție pentru neplata pensiei alimentare.

În 2016, la vârsta de 75 de ani, Pele s-a căsătorit pentru a treia oară cu Marcia Cibele Aoki, o femeie de afaceri în vârstă de 42 de ani, pe care o cunoscuse la New York în anii 1980 și pe care o reîntâlnise apoi într-un lift din Sao Paulo în 2010. O uniune descrisă de legenda fotbalului drept „dragoste definitivă”.