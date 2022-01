VIDEO LaLiga: Atletico Madrid, revenire de senzație contra Valenciei în prelungiri

Valencia a condus prin golurile lui Musah (25') și Duro (44'), dar a fost egalată de Atletico prin Cunha '64 și Correa '90+1.Golul victoriei a fost înscris de Hermoso '90+3.Levante vs Cadiz 0-3Au marcat: Negredo '34, Sanchez '73Florin Andone (Cadiz) a fost rezervă.Villarreal vs Mallorca 3-0Au marcat: Russo '12 (autogol), Trigueros '34, Parejo '87 (penalty)Russo (Mallorca) a fost eliminat în minutul 86.Au marcat: Gomez '71, Torres '74 / Cervi '38, Aspas '40.Granada vs OsasunaReal Madrid vs ElcheReal Sociedad vs GetafeRayo Vallecano vs Athletic BilbaoAlaves vs FC Barcelona.1. Real Madrid (45-18) 49 puncte / 21 meciuri2. Sevilla (34-16) 46 / 223. Betis Sevilla (41-25) 40 / 224. Atletico Madrid (36-26) 36 / 215. Real Sociedad (22-21) 33 / 206. Villarreal (36-23) 32 / 227. Barcelona (31-23) 32 / 208. Rayo Vallecano (27-21) 31 / 209. Valencia (35-36) 29 / 22 etc.​