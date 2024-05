FOTBAL Joi, 16 Mai 2024, 09:20

După 49 de ani, o echipă din Liga 2 a câștigat Cupa României. Corvinul Hunedoara a învins pe Oțelul Galați la loviturile de departajare, iar antrenorul Florin Maxim a vorbit despre ce urmează pentru echipa care a impresionat în acest sezon.

Florin Maxim Foto: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Florin Maxim: „Ne-am gândit la o listă de jucători pentru Europa League, nu avem un buget mare”

Corvinul a evoluat în Liga 2 din postura de nou-promovată, a terminat pe locul 2 în play-off, dar nu a avut drept de promovare din cauza formei de organizare.

Echipa din Hunedoara a câștigat pe teren dreptul de a evolua în preliminariile Europa League și așteaptă acum decizia UEFA.

Antrenorul momentului din România a afirmat că are deja în minte câțiva jucători pentru sezonul următor, însă spune că „nu are un buget mare”.

„Acesta era singurul trofeu pe care puteam să punem mâna, am simțit o anumită energie pe tot parcursul Cupei. Am simțit că este momentul nostru pentru că nu a fost simplu cu toate echipele pe care le-am întâlnit.

A fost o presiune pe noi, mai ales la meciul cu Voluntari din semifinale, când plecam favoriți. Îmi place să cred că suntem o echipă echilibrată, jucătorii au avut crampe din minutul 75, dar aceste meciuri așa se câștigă, odată ce treci peste durere și continui, soarta a fost de partea noastră.

Simțeam că este momentul lui Lefter, am suferit împreună, îl văd cât muncește, trebuie să învățăm și din fotbalul mare, să ne uităm la Real Madrid cum suferă până în ultimul minut și câștigă, tot din această cauză: au un echilibru, susținere, simt că pot întoarce în orice moment.

Ne-am gândit la o listă de jucători pe care putem să-i aducem pentru Europa League, nu avem un buget mare, vor mai veni ceva bani din partea UEFA, am pregătit o listă, sperăm să o putem completa, acesta este bugetul, ne-am descurcat. Anul acesta sau anul viitor va începe construcția stadionului, nu putem să mărim considerabil bugetul.

Mi se pare că toate energiile au fost alături de noi, a avut Tănasă acea ocazie, parcă simțeam că trebuie să stăm în picioare pentru că 100% vom câștiga, nu pot să explic aceste energii” - Florin Maxim, la Orange Sport.

Corvinul Hunedoara în Cupa României, sezonul 2023/24: 4-1 vs Jiul Petroșani, 4-2 vs Csikszereda, 2-0 vs Chindia Târgoviște, 1-0 vs Sepsi Sf. Gheorghe, 6-0 vs Progresul Pecica, 4-0 vs CFR Cluj, 3-1 vs FC Voluntari, 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare vs Oțelul Galați.

Corvinul Hunedoara - Oțelul Galați 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare

Partida a fost deblocată în minutul 27, când Rusevic a executat superb o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri.

Replica hunedorenilor a venit 12 minute mai târziu. Marius Coman a punctat cu un șut din interiorul careului și a ajuns la 6 reușite în această ediție de Cupa României.

În a doua repriză, Oțelul a trecut din nou la conducere în minutul 56, la o fază la care Rusevic a transformat o lovitură de la 11 metri.

Corvinul nu a renunțat și a egalat pentru a doua oară prin Manolache, care a finalizat cu un șut din marginea careului (min 74).

S-a mers în prelungiri, dar cele două formații nu au vrut să riște și s-a ajuns la loviturile de departajare, iar acolo, presiunea a fost prea mare pentru băieții lui Dorinel Munteanu, care au ratat prin Gaitan, Lameira și Ghiocel.