Liga 1: FCSB câștigă fără emoții în fața celor de la Poli Iași, scor 3-1

FCSB: Vlad – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Şut (Moruţan ’46), Oaidă (Simion ’59) – Oct. Popescu, Fl. Tănase (Buziuc ’90), Coman. Antrenor: Anton Petrea.





Poli Iaşi: Brănescu – Onea, Frăsinescu (Vega ’74), Baxevanos, Buşu – Moisa (Flores ’13), R. Popa (Mihalache ’68), Passaglia – Rodny Lopes (Vanzo ’68), Duranovic, Mensah (Popadiuc ’46).





Cartonaşe galbene: Miron ’69 / Popa ’45, Flores ’62, Popadiuc ‘88

Au marcat Tănase ’26, Moruţan ’67 şi Oct. Popescu ‘89 pentru FCSB, respectiv Popadiuc ’51 pentru Poli Iaşi.În urma acestui rezultat, FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1 (45 puncte), în timp ce Poli Iași se află pe ultimul loc (15 puncte).FCSB vs Poli Iași 3-1FC Botoșani vs FC HermannstadtAstra Giurgiu vs FC ViitorulUTA Arad vs Dinamo BucureștiChindia Târgoviște vs CFR Cluj.1 FCSB 45 puncte / 20 meciuri2. CFR Cluj 41 / 193. CSU Craiova 37 / 204. Sepsi Sfântu Gheorghe 33 / 205. Academica Clinceni 30 / 206. Chindia Târgoviște 28 / 19 etc.