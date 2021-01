​Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs Academica Clinceni 1-1 / Gazdele au egalat în inferioritate numerică

Formaţia Gaz Metan Mediaş a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei Academica Clinceni, în etapa a XX-a a Ligii I.

Pentru Gaz Metan a marcat Sambu, în minutul 83, în timp ce pentru Clinceni a înscris Chunchukov '53.





Clinceni a marcat prin Chunchukov, care a profitat de o greşeală a apărării medieşene.





Gaz Metan a egalat prin Sambu, în minutul 83, acesta profitând de o greşeală de marcaj a fundaşilor ilfoveni.





Gaz Metan a evoluat o repriză cu un jucător mai puţin, după ce Baco a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător la Chunchukov, potrivit News.ro.





Gaz Metan: Pleşca – Butean, Baco, Yuri, Trif – Aleceus, Deaconu – Costea (Ze Manuel '14), Chamed, Horşia (Niţu '78)- Valente (Sambu '78). Antrenor: Jorge Costa





Academica Clinceni: Vâlceanu – Achim, Jutric, Pariche, Dobrescu – Longher (Ad. Popa '18), Ventura, Moulin (Cebotaru '82), Andronic – Chandarov (Rusescu '46), Chunchukov (Markovic '75). Antrenor: Ilie Poenaru





Cartonaşe galbene: Ze Manuel '47, Valente '66, Deaconu '90/ Ventura '3, Moulin '35, Achim '66. Cartonaş roşu: Baco '45.

Mai au loc în această etapă:



Gaz Metan Mediaș vs Academica Clinceni 1-1Sepsi Sfântu Gheorghe vs FC VoluntariFCSB vs Poli IașiFC Botoșani vs FC HermannstadtAstra Giurgiu vs FC ViitorulUTA Arad vs Dinamo BucureștiChindia Târgoviște vs CFR Cluj.