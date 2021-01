Liga 1: Sepsi Sfântu Gheorghe vs FC Voluntari 2-2 / Oaspeții au revenit în repriza secundă

Sepsi Sfântu Gheorghe și FC Voluntari au remizat, sâmbătă, scor 2-2, meciul disputat în etapa a 20-a din Liga 1. La pauză, formația gazdă conducea cu 2-0.

Au marcat Mitrea ‘5 şi Fofana ’32 pentru Sepsi, respectiv Ivanov ’58 şi Stoica ‘68 pentru Voluntari.





Sepsi: Fejer – Dimitrov (Dumitrescu ’70), Bouhenna, Mitrea, Csiszer – Fofana, Tincu, L. Kovacs (Bajrovic ’71) – Gonzalez, Safranko, Tamas. Antrenor: Leo Grozavu





FC Voluntari: Rodriguez – A. Vlad (Achim ’46), Armaş, Balaur, Ricardinho – Ivanov (Anderson ’87), Droppa (Stoica ’46), Tavares – I. Gheorghe (Borţoneanu ’46), Angelov, C. Costin. Antrenor: Bogdan Andone





Cartonaşe galbene: Fofana ’57, Mitrea ‘90+2 / Balaur ’43, Borţoneanu ‘79.

În urma acestui rezultat, covăsnenii ocupă locul 4 (33 puncte), în timp ce ilfovenii se află pe poziția a 14-a (17 puncte).Sepsi Sfântu Gheorghe vs FC Voluntari 2-2FCSB vs Poli IașiFC Botoșani vs FC HermannstadtAstra Giurgiu vs FC ViitorulUTA Arad vs Dinamo BucureștiChindia Târgoviște vs CFR Cluj.