VIDEO Liga 1: CSU Craiova, a șaptea remiză la rând (1-1 vs FC Argeș)

CSU Craiova a deschis scorul prin Mamut ('64), în timp ce pentru FC Argeş a înscris Malele '68.

În urma acestui rezultat, formația pregătită de Corneliu Papură ocupă locul 3 (37 puncte), în timp ce trupa lui Mihai Ianovschi se află pe poziția a 12-a (20 puncte).





CSU Craiova: Pigliacelli – Şt. Vlădoiu, Bălaşa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Screciu (Bic '39), Cicâldău – Bărbuţ (Mamut '46), Ivan, Ofosu (Vătăjelu '51). Antrenor: Corneliu Papură





FC Argeş: Greab – Tofan, Maric, Deslandes (Turda '40), Muşat – Meza Colli, I. Şerban II – Drăghici, Palic (De Lucas '83), C. Dumitru (Grecu '83)– Malele. Antrenor: Mihai Ianovschi





Cartonaşe galbene: Bălaşa '90+1 / Dumitru '82, Maric '85, Greab '90, De Lucas '90+4.

