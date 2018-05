Zidane, după al treilea trofeu consecutiv în Champions League: "Este un moment istoric. E o nebunie să câștigi de trei ori"

Antrenorul Zinedine Zidane, care a câştigat cu Real Madrid al treilea trofeul consecutiv din Liga Campionilor, după finala cu Liverpool (3-1) de la Kiev, a subliniat performanţa reuşită de fotbaliştii săi, pe care nimeni nu o credea realizabilă, transmite Agerpres.







''Seara asta este un moment istoric. Să câştigi de trei ori la rând. E o nebunie să trăieşti aşa ceva. Chiar dacă am crezut în asta, ne-am gândit la asta când munceam intens. Cu o echipă ca asta, poţi ajunge departe, dar să câştigi de trei ori, e o nebunie. Trebuie să profităm de acest moment, să ne gândim la ce au realizat aceşti jucători împreună'', a declarat Zidane după meci.



Antrenorul francez a dezvăluit cum şi-a motivat jucătorii înainte de finală: ''Le-am spus că trebuie să trăim pe deplin acest moment, pentru că aşa ceva nu se va mai repeta niciodată. Am trecut deja prin multe lucruri, mâine vom trăi alte lucruri, dar acest moment nu va mai fi şi au trăit cu acest gând în fiecare moment al jocului''.





Ce a spus Jurgen Klopp, tehnicianul "cormoranilor"





''Am făcut ce am putut şi băieţii au încercat totul, dar nu a fost cel mai bun scenariu pentru noi. Totul a fost formidabil în seara asta. Am mers în finală pentru a câştiga.Am avut o şansă bună, dar nu am ştiut s-o fructificăm'', a declarat Klopp după finală.



Tehnicianul german a avut cuvinte de susţinere pentru portarul german Loris Karius, care a gafat la primul gol al lui Benzema şi la ultimul gol al lui Gareth Bale: ''A doua greşeală a fost din cauza primei greşeli. Este dificil să scapi de gândurile rele din mintea ta. E păcat că s-a întâmplat într-un meci ca ăsta, într-un asemenea sezon. Sunt alături de el, e un băiat fantastic''.



Jordan Henderson, căpitanul ''cormoranilor'' a refuzat să pună eşecul pe umerii portarului Loris Karius: ''Nu e vorba de greşelile făcute de Karius, pentru că am ajuns în finală ca o echipă şi am pierdut ca o echipă. Este vorba de totul. Nu am fost suficient de buni să câştigăm în seara asta. Sunt mândru de jucători şi de fanii care au venit alături de noi. Sper că vom continua şi vom ajunge în mai multe finale. Suntem mândri că am ajuns aici, ne va durea o perioadă, dar trebuie să mergem înainte''.





Pentru Real Madrid au marcat Karim Benzema (51) şi Gareth Bale (64, 83), golul ''cormoranilor'' fiind reuşit de Sadio Mane (55).





