LIVE Text Champions League, finala: Real Madrid vs Liverpool 0-0 (Rep I)

1' A inceput finala Champions League.







Cele doua formatii au patruns pe teren. Se intoneaza imnul Champions League. Suporterii celor doua formatii creeaza o atmosfera de vis.







13 este numarul "magic" al acestei finale. Real Madrid vizeaza al 13-lea trofeu din istoria clubului, in timp ce Liverpool spera sa castige competitia dupa 13 ani de asteptare. Ramane de vazut pentru cine va fi cu noroc numarul 13 in aceasta seara.







A inceput ceremonia de deschidere. Spectacol de lumini si focuri de artificii, Dua Lipa canta pe Olimpiyskiy Stadium. Melodia "Be the one" rasuna pe impunatoarea arena din Kiev.







Zinedine Zidane mizeaza pe aceeasi echipa de start pe care a trimis-o in teren si la finala de anul trecut.







Cea mai așteptată zi de iubitorii fotbalului din întreaga lume a sosit: Real Madrid și Liverpool își vor disputa în această seară trofeul Champions League. Zinedine Zidane și Jurgen Klopp vor arunca în luptă tot ce au mai bun pentru un trofeu care la Madrid a devenit deja o obișnuiță. Rămâne de văzut dacă "galacticii" vor câștiga competiția pentru a treia oară la rând (ar fi a 13-a oară în istoria clubului) sau dacă Liverpool va reuși să pună mâna pe trofeu după o pauză de 13 ani. Finala va avea loc pe "NSC Olimpiyskiy Stadium" din Kiev, de la ora 21:45, urmând să fie în direct pe Telekom Sport 1 și Pro Tv și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:







Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.







Rezerve: Casilla, Nacho, Theo, Kovacic, Lucas, Asensio, Bale



Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Mané, Salah, Firmino. Antrenor: Jurgen Klopp





Rezerve: Mignolet, Clyne, Klavan, Alberto Moreno, Lallana, Can, Solanke





Arbitri: Milorad Măžić (central), Milovan Ristić, Dalibor Djurdjević (asistenți), Nenad Djokić, Danilo Grujić (adiționali) - toți din Serbia. Al patrulea oficial: Clément Turpin (Franța).





Real Madrid vs Liverpool:



Întâlniri directe: 5

Victorii Real Madrid: 2

Victorii Liverpool: 3

Golaveraj: 4-6



Întâlniri directe:



2014/15 UEFA Champions League - faza grupelor



Liverpool 0-3 Real Madrid (Ronaldo 23, Benzema 30 41)

Real Madrid 1-0 Liverpool (Benzema 27)



2008/09 UEFA Champions League - optimi



Real Madrid 0-1 Liverpool (Benayoun 82)

Liverpool 4-0 Real Madrid (Torres 16, Gerrard 28 47, Dossena 88)



1980/81 Finala Cupei Campionilor Europeni



Liverpool 1-0 Real Madrid (Kennedy 81)



Ultimele cinci partide:



Real Madrid: o victorie, trei remize și o înfrângere

Villarreal 2-2 Real Madrid

Real Madrid 6-0 Celta

Sevilla 3-2 Real Madrid

Barcelona 2-2 Real Madrid

Real Madrid 2-2 Bayern Liverpool: două victorii, o remiză și o înfrângere

Liverpool 4-0 Brighton

Chelsea 1-0 Liverpool

Roma 4-2 Liverpool

Liverpool 0-0 Stoke

Liverpool 5-2 Roma De știut despre cele două echipe:

Real Madrid este prima echipă care ajunge de trei ori consecutiv în finala Champions League, după Juventus între 1996-1988 - bianconerii au câștigat doar una din cele trei finale.

Echipa lui Zidane a în scris în ultimele 29 de meciuri în competițiile UEFA, cea mai recentă partida fără gol fiind în prima manșă a semifinalelor Champions League, ediția 2015/16: 0-0 cu Manchester City.

Bilanțul lui Real Madrid împotriva echipelor engleze: 15 victorii, 11 remize, 11 înfrângeri. Golaveraj 52-43.

În actualul sezon al Champions League, Real Madrid a reușit 8 victorii, două remize și a suferit două înfrângeri. Golaveraj: 30-15.

Bilanțul lui Liverpool împotriva echipelor spaniole: 14 victorii, 12 remize, 11 înfrângeri. Golaveraj: 46-38. Ei au câștigat doar unul din ultimele șapte meciuri împotriva cluburilor din La Liga în afara Angliei.

Pentru Real Madrid va fi finala UEFA cu numărul 31. Pe lângă cele 15 trofee câștigate în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, Real Madrid a mai câștigat Cupa UEFA în 1985 și 1986 și a jucat finala în Cupa Cupelor în 1971 și 1983. Madrilenii au cucerit Supercupa Europei în 2002, 2014, 2016 și 2017, fiind învinși în 1998 and 2000. Au câștigat Cupa Intercontinentală în 1960, 1998 și 2002 și au pierdut finalele disputate în 1966 și 2000.

Liverpool va juca a 20-a finală într-o competiție UEFA. Pe lângă cele șapte prezențe în ultimul act al Cupei Campionilor Europeni/ Champions League, cormoranii au câștigat de trei Cupa UEFA/UEFA Europa League (1973, 1976, 2001), pierzând finala din 2016. Au câștigat Supercupa Europei în 1977, 2001 și 2005, fiind învinși în finalele din 1978 și 1984. De asemenea, Liverpool a pierdut finala Cupei Cupelor din 1965/66, dar și pe cele disputate în 1981 și 1984 în Cupa Intercontinentală. Rezultatele înregistrate de Real Madrid în finala Cupei Campionilor Europeni/Champions League:



Victorii: 12

Înfrângeri: 3



1955/56: Real Madrid 4-3 Stade de Reims Champagne

1956/57: Real Madrid 2-0 ACF Fiorentina

1957/58: Real Madrid 3-2 AC Milan (după prelungiri)

1958/59: Real Madrid 2-0 Stade de Reims Champagne

1959/60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt

1961/62: SL Benfica 5-3 Real Madrid

1963/64: FC Internazionale Milano 3-1 Real Madrid

1965/66: Real Madrid 2-1 FK Partizan

1980/81: Liverpool FC 1-0 Real Madrid

1997/98: Real Madrid 1-0 Juventus

1999/00: Real Madrid 3-0 Valencia CF

2001/02: Real Madrid 2-1 Bayer 04 Leverkusen

2013/14: Real Madrid 4-1 Club Atlético Madrid (după prelungiri)

2015/16: Real Madrid 1-1 Club Atlético Madrid (Real Madrid a câștigat cu 5-3 la penalty-uri)

2016/17: Real Madrid 4-1 Juventus



Rezultatele înregistrate de Liverpool în finală Cupei Campionilor Europeni/Champions League:



Victorii: 5

Înfrângeri: 2



1976/77: Liverpool 3-1 VfL Borussia Monchengladbach

1977/78: Liverpool 1-0 Club Brugge KV

1980/81: Liverpool 1-0 Real Madrid CF

1983/84: Liverpool 1-1 AS Roma (Liverpool a câștigat cu 4-2 la penalty-uri)

1984/85: Juventus 1-0 Liverpool

2004/05: Liverpool 3-3 AC Milan (Liverpool a câștigat cu 3-2 la penalty-uri)

2006/07: AC Milan 2-1 Liverpool



Drumul celor două echipe până în finală:



Grupa H: locul 2 (13 puncte)



Real Madrid 3-0 APOEL (Ronaldo 12', 51' - penalty, Ramos 61')

Dortmund 1-3 Real Madrid (Aubameyang 54'/ Bale 18', Ronaldo 50', 79')

Real Madrid 1-1 Tottenham (Ronaldo 43' - penalty/ Varane 28' - autogol)

Tottenham 3-1 Real Madrid (Alli 27', 56', Eriksen 65'/ Ronaldo 80')

APOEL 0-6 Real Madrid (Modrić 23, Benzema 39', 45+1', Nacho 41', Ronaldo 49', 54')

Real Madrid 3-2 Dortmund (Mayoral 8', Ronaldo 12', Vázquez 81'/ Aubameyang 43', 49')



Optimi:

Real Madrid 3-1 PSG (Ronaldo 45' - penalty, 83', Marcelo 86'/ Rabiot 33')

PSG 1-2 Real Madrid (Cavani 71'/ Ronaldo 51', Casemiro 80')



Sferturi:

Juventus 0-3 Real Madrid (Ronaldo 3', 64', Marcelo 72')

Real Madrid 1-3 Juventus (Ronaldo 90+8' - penalty/ Mandžukić 2', 37', Matuidi 61')



Semifinale:

Bayern 1-2 Real Madrid (Kimmich 28'/ Marcelo 44', Asensio 57')

Real Madrid 2-2 Bayern (Benzema 11', 46'/ Kimmich 3', Rodríguez 63')



Liverpool





Play-off:

Hoffenheim 1-2 Liverpool (Uth 87'/ Alexander-Arnold 35', Nordtveit 74' - autogol)

Liverpool 4-2 Hoffenheim (Can 10', 21', Salah 18', Firmino 63'/ Uth 28', Wagner 79')



Grupa E: locul 1 (12 puncte)



Liverpool 2-2 Sevilla (Firmino 21', Salah 37'/ Ben Yedder 5', Correa 72')

Spartak Moskova 1-1 Liverpool (Fernando 23'/ Coutinho 31')

Maribor 0-7 Liverpool (Firmino 4', 54', Coutinho 13', Salah 19' 40', Oxlade-Chamberlain 86', Alexander-Arnold 90')

Liverpool 3-0 Maribor (Salah 49', Can 64', Sturridge 90')

Sevilla 3-3 Liverpool (Ben Yedder 51', 60' - penalty, Pizarro 90+3'/ Firmino 2', 30', Mané 22')

Liverpool 7-0 Spartak Moskova (Coutinho 4' - penalty, 15' 50', Firmino 19', Mané 47', 76', Salah 86')



Optimi:

Porto 0-5 Liverpool (Mané 25', 53', 85', Salah 29', Firmino 69')

Liverpool 0-0 Porto



Sferturi:

Liverpool 3-0 Man. City (Salah 12', Oxlade-Chamberlain 21', Mané 31')

Man. City 1-2 Liverpool (Jesus 2'/ Salah 56', Firmino 81')



Semifinale:

Liverpool 5-2 AS Roma (Salah 36', 45+1', Mané 56', Firmino 61', 69'/ Džeko 81', Perotti 85' - penalty)

AS Roma 4-2 Liverpool (Milner 15' - autogol, Džeko 52', Nainggolan 86', 90+4' - penalty/ Mané 9', Wijnaldum 25')