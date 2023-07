David Popovici va încerca marți să-și apere titlul cucerit în urmă cu un an la Campionatele Mondiale, iar organizatorii Jocurilor Olimpice l-au lăudat pe sportivul nostru înaintea finalei probei de 200 m liber de la Fukuoka (Japonia).

>> CM de Înot: David Popovici, în marea finală de la 200 m liber - Ora de start și cine transmite cursa

David va participa în proba de 200 m liber și la Jocurile Olimpice din 2024 (s-a calificat după seriile de la Fukuoka), iar organizatorii evenimentului care va avea loc la Paris au scos în evidență performanțele înotătorului de 18 ani.

„Un nume de ținut minte înainte de Paris 2024 - David Popovici. La 18 ani, deține recordul mondial la 100 m liber și vine la Campionatele Mondiale de natație în calitate de campion en-titre la 100 m și 200 m liber”, au scris organizatorii Jocurilor Olimpice pe Twitter.

Aceștia au postat și articolul dedicat lui David după ce românul a obținut calificarea la JO 2024 în proba de 100 m liber (după Campionatele Naționale de la Otopeni).

„Deținătorul recordului mondial de la 100 metri liber a doborât multe recorduri naționale la Campionatele Naționale de Natație în drumul spre a-și garanta un loc la cea de-a doua Olimpiadă a sa.

Nativul din București a atins calificarea olimpică câștigând la 100 m liber cu timpul de 47.61. Deși este departe de timpul său istoric de 46.86 din august anul trecut, rivalii săi au luat la cunoșțință faptul că este încă un timp extrem de rapid pentru această etapă a sezonului.

Popovici pare că poate să doboare bariera de 48 de secunde pentru 100 m cu ușurință”, se arată pe site-ul oficial al Jocurilor Olimpice.

A name to remember ahead of #Paris2024 - David Popovici. \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4\uD83C\uDFCA



At 18, he holds the world record in the 100m freestyle, & he's arriving to the #WorldAquaticsChamps as the reigning champ in both 100m & 200m free.



\uD83D\uDCF8 IG: chlorinedaddy#Fukuoka23 | #RoadToParis2024 I @WorldAquatics