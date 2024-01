TENIS Vineri, 26 Ianuarie 2024, 17:54

Daniil Medvedev (3 ATP) a câștigat cu mari emoții semifinala cu Alexander Zverev și va juca în ultimul act de la Australian Open cu Jannik Sinner. Rusul a dezvăluit momentul care a schimbat soarta meciului.

Daniil Medvedev Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Cum a transformat Medvedev oboseala în agresivitate în semifinala Australian Open cu Alexander Zverev

Daniil Medvedev s-a calificat în finala Australian Open, după un meci de mare luptă, la capătul căruia s-a impus în fața lui Zverev, scor 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3.

Condus cu 2-0, favoritul numărul 3 de la Australian Open a câștigat la tiebreak următoarele două seturi, iar în decisivul a fost adjudecat mult mai repede.

La finalul partidei, rusul a dezvăluit că a cedat din cauza oboselii în al treilea set, moment care a dus la un joc mai agresiv.

„La un moment dat, în al treilea set m-am simțit obosit fizic. Privindu-l (n.r. Zverev), nu am simțit asta la el. De fapt, mi-am dat seama că nu mai pot alerga în schimburi de 40 de lovituri așa cum am făcut în primul set.

Așa că am spus: 'Bine, să fiu mai agresiv. Dacă nu merge, măcar am încercat'. Am încercat ceea ce credeam că va funcționa. A început să funcționeze. Am început să servesc mult mai bine.

Acel tie-break (n.r. din setul 4, în care Zverev a avut 5-4 și două servicii) a fost incredibil. Am fost puțin norocos la acel retur de la 5-5. Dar asta e tenisul” - a declarat Daniil Medvedev, conform Eurosport.

Finala turneului Australian Open 2024 se va disputa între Jannik Sinner și Daniil Medvedev, duminică de la ora 10:30.

De știut:

Medvedev s-a calificat pentru a șasea oară în finala unui Grand Slam. Rusul a câștigat trofeul la US Open 2021, dar a pierdut alte două finale la New York (2019, 2023) și două la Australian Open (2021, 2022).

Aceasta a fost a 19-a întâlnire dintre Medvedev și Zverev: Daniil conduce cu 12-7.

Daniil Medvedev se va duela în marea finală de la Australian Open 2024 cu Jannik Sinner. Rusul conduce cu 6-3 în meciurile directe, dar italianul a câștigat ultimele trei întâlniri.

Prezența în semifinale rămâne cea mai bună performanță a lui Alexander Zverev la Australian Open. Germanul a mai ajuns în această fază a competiției la ediția din 2020.

Statistica partidei dintre Daniil Medvedev și Alexander Zverev

Ași: 14-14

Duble greșeli: 6-1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 72/94 (77%) - 94/132 (71%)

Puncte câștigase cu al doilea serviciu: 35/62 (56%) - 22/38 (58%)

Mingi de break salvate: 5/10 - 10/14

Lovituri câștigătoare: 52-66

Erori neforțate: 41-70

Puncte câștigate la fileu: 22/28 (79%) - 55/75 (73%)

Total puncte câștigate: 161-165

Durată meci: 4 ore și 20 de minute.

Traseul lui Daniil Medvedev până în finala de la Australian Open 2024

Turul I: 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 vs Terence Atmane (144 ATP) / abandon

Turul II: 3-6, (1)6-7, 6-4, 7-6(1), 6-0 vs Emil Ruusuvuori (53 ATP)

Turul III: 6-3, 6-4, 6-3 vs Felix Auger-Aliassime (30 ATP)

Optimi: 6-3, 7-6(4), 5-7, 6-1 vs Nuno Borges (69 ATP)

Sferturi: 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 vs Hubert Hurkacz (9 ATP)

Semifinale: 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5%), 6-3 vs Alexander Zverev (6 ATP).

Daniil Medvedev vs Jannik Sinner, 6-3 în meciurile directe

2023, Turneul Campionilor: 6-3, (4)6-7, 6-1 pentru Sinner

2023, Viena: 7-6(7), 4-6, 6-3 pentru Sinner

2023, Beijing: 7-6(2), 7-6(2) pentru Sinner

2023, Miami: 7-5, 6-3 pentru Medvedev

2023, Rotterdam: 5-7, 6-2, 6-2 pentru Medvedev

2022, Viena: 6-4, 6-2 pentru Medvedev

2021, Turneul Campionilor: 6-0, (5)6-7, 7-6(8) pentru Medvedev

2021, Marsilia: 6-2, 6-4 pentru Medvedev

2020, Marsilia: 1-6, 6-1, 6-2 pentru Medvedev.