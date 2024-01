TENIS Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 19:56

Carlos Alcaraz, al doilea favorit de la Australian Open, a fost eliminat în faza sferturilor de Alexander Zverev, după un meci în care neamțul a dominat disputa de la un capăt la celălalt.

Carlos Alcaraz Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Carlos Alcaraz a fost dominat de Alexander Zverev în sferturile Australian Open

Duelul cu Alexander Zverev a fost ultimul meci pentru Alcaraz la ediția din acest an a Australian Open.

Neamțul s-a impus în patru seturi, scor 6-1, 6-3, 6-7(2), 6-4 și nu i-a dat nicio șansă fostului lider ATP în duelul ce a avut loc pe Rod Laver Arena.

La conferința de presă, Carlito a încercat să găsească o explicație pentru jocul slab din sferturile Australian Open, însă spaniolul a fost destul de dezorientat.

„Sascha a făcut un meci grozav. A început așa cum trebuia să înceapă și așa cum am crezut că o va face, agresiv la serviciu. Nu știu ce s-a întâmplat. Mi-ar plăcea să vă dau un răspuns, dar nu am avut un sentiment bun încă de la început. Am făcut greșeli pe care nu le făcusem la începutul celorlalte meciuri.

Serviciul a fost prost... Împotriva unor jucători de acest nivel este greu să revii. Voi încerca să văd reluarea și să vorbesc cu Samu și Juanki, care au urmărit meciul și să văd ce s-a întâmplat, dar în acest moment nu pot să vă spun mai multe.

Nu știu ce să vă spun. Nu știu ce s-a întâmplat. Ceea ce am spus rămâne valabil, trebuie să văd ce s-a întâmplat și să vorbesc cu echipa mea, pentru că acum nu știu ce concluzii să trag.

Cu siguranță îmi vor spune lucrurile așa cum sunt și de acolo ne vom îmbunătăți. Sunt sigur că în viitor voi fi mai bun, cu siguranță, pentru că dacă vreau să câștig mai multe Grand Slam-uri, trebuie să îmbunătățesc acest tip de lucruri. Dacă mi se va întâmpla asta, revenirea nu este imposibilă, dar este foarte complicat împotriva acestor tipuri de jucători, să revii când pierzi seturi atât de ușor.

Am încercat să rămân puternic după acele două seturi pierdute. Nu trebuie să-i luăm meritele lui Sascha, a avut un meci complet. Dacă mi-ar fi lăsat ceva, aș fi intrat mai devreme în meci, dar nu m-a lăsat să fac nimic. Unul dintre lucrurile pe care le am în minte este că, în astfel de situații, trebuie să încerc să fiu puternic și să obțin senzații bune, chiar dacă pierd și jocul meu nu funcționează. La finalul setului al treilea mi-am regăsit nivelul printr-un miracol și, încetul cu încetul, am devenit mai bun, dar nu-i iau meritele, pentru că astăzi a fost cel mai bun.

Nimeni nu este perfect. Toată lumea are întotdeauna ceva de îmbunătățit. Nu am de gând să mă scuz pentru vârsta mea, dar am 20 de ani. Este ceva ce trebuie să îmbunătățesc și, personal, cred că este normal să mi se întâmple asta. Partea bună este că știmcă mi se întâmplă acest lucru și trebuie să lucrăm la asta, astfel încât să se întâmple mai puțin sau să nu se întâmple deloc.

În trecut mi se întâmpla asta mai des decât în prezent. Nu mă îngrijorează. Știu că este ceva ce voi schimba și voi întoarce. Știu că, dacă mi se întâmplă iar, mă voi întoarce și voi schimba situația. Veți vedea o schimbare.” - a transmis Carlos Alcaraz.

De știut după meciul dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev

În urma victorie de miercuri, scorul întâlnirilor directe este acum de 5-3 pentru Alexander.

Din cele șapte meciuri directe anterioare, Alexander și Carlos se mai duelaseră în două rânduri la Grand Slamuri. Câte o victorie de fiecare parte: Zverev la Roland Garros 2022, iar Alcaraz la US Open 2023.

Cu toate că a fost eliminat, aceasta este cea mai bună performanță a lui Alcaraz la Melbourne, prezența în sferturi. Reamintim că ibericul are două titluri majore câștigate: US Open 2022 și Wimbledon 2023.

De cealaltă parte, Zverev a mai bifat o semifinală la Australian Open, la ediția din 2020 (a fost învins de Thiem). Germanul mai are în CV o finală de turneu major: US Open 2020, el fiind învins tot de Dominic Thiem.

Australian Open 2024, semifinalele masculine

Semifinalele masculine de la Australian Open 2024 vor avea loc în cursul zilei de vineri, iar meciurile vor putea fi urmărite în direct pe canalele Eurosport.

Novak Djokovic (1) vs Jannik Sinner (4) / 4-2 meciuri directe

Daniil Medvedev (3) vs Alexander Zverev (6) / 11-7 meciuri directe.

