Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a reacționat după ce Novak Djokovic a refuzat un test antidoping ​înaintea meciului cu Cameron Norrie din sferturile Cupei Davis.

Novak Djokovic Foto: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

ITIA spune că jucătorii pot fi selectați pentru teste antidoping înaintea meciurilor din Cupa Davis

ITIA a explicat că, spre deosebire de competițiile individuale, la Cupa Davis jucătorii pot fi notificați cu privire la un control antidoping și înaintea meciurilor.

„În competițiile pe echipe, inclusiv Cupa Davis, jucătorii pot fi notificați că au fost selectați pentru control chiar înaintea meciurilor. Probele pot fi oferite oricând sunt pregătiți.

Din momentul înștiințării până în cel al recoltării probei, jucătorii sunt supravegheați de un membru al echipei antidoping” - ITIA, citată de France24.

Novak Djokovic și testul antidoping refuzat: „În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva”

După meciul cu Norrie, Djokovic a explicat de ce echipa Serbiei a refuzat să susţină testul antidoping. Liderul ATP a reacționat dur la adresa agenților.

„Nu am făcut încă un control antidoping complet, încă nu mi-au luat o probă de sânge. Un domn stătea într-un colț și mă urmărea ore întregi. Am avut o discuție cu el pentru că în 20 de ani de carieră nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, nu am mai pățit.

Am primit o notificare cu o oră și jumătate înainte de meci. Am rutina mea și nu am nevoie să fiu distras. Să mă gândesc la recoltarea de sânge, să mă gândesc dacă voi putea să dau o probă de urină… O decizie complet ilogică.

Când am vorbit cu reprezentantul agenției antidoping, mi-au spus că motivul este că va fi foarte târziu după meci și, de asemenea, pentru a da timp celeilalte echipe naționale să se odihnească, dar apoi le-am spus că învingătorul duelului din această seară nu va juca mâine.

Întotdeauna am susținut testarea, dar nu înainte de meci. Ce va schimba asta? Voi fi acolo când se termină meciul, testați-mă atunci. Urmează un test de sânge. Sper că vor schimba acest ritual. Este interesant că agenția antidoping este o companie privată. Ar trebui să existe o discuție, ca organizație mondială, în cadrul ecosistemului nostru, ca să spun așa, să avem propria noastră agenție.

Nu știu ce să adaug, probabil că tot ce spun va fi interpretat diferit. Acest lucru este scandalos. Nu este nimic de ascuns, dar există și niște limite. Ei nu înțeleg ce se întâmplă aici. Nu înțeleg sportul, nu înțeleg unde se află” - Novak Djokovic, potrivit Eurosport.

Novak Djokovic nu a reușit să câștige al doilea său titlu în Cupa Davis. Serbia s-a impus în 2010 și a jucat finala în 2013, dar a părăsit ediția din 2023 în semifinale (înfrângere în fața Italiei).

Italia - Serbia 2-1, în semifinalele Cupei Davis

Lorenzo Musetti - Miomir Kecmanovic 7-6(7), 2-6, 1-6

Jannik Sinner - Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego - Novak Djokovic / Miomir Kecmanovic 6-3, 6-4.

De știut:

Novak Djokovic câștigase 21 de simplu consecutive pentru Serbia în Cupa Davis. Ultima sa înfrângere data din 2011 (s-a retras în meciul cu argentinianul Juan Martin del Potro din semifinale). Ultimii care au reușit să-l învingă pe Nole pe teren în această competiție au fost spaniolii David Ferrer și Rafael Nadal (2009).

Italia se va duela în ultimul act cu Australia, finalistă pentru a 49-a oară în această competiție (a câștigat 28 de titluri, ultima oară în 2003).