Nick Kyrgios a dispărut pentru prima oară în carieră din clasamentul ATP, iar jucătorul australian a fost comparat cu Ilie Năstase de către Jimmy Connors, fost mare rival al românului.

Jimmy Connors si Ilie Nastase in 1976 Foto: KEYSTONE Pictures / Zuma Press / Profimedia

Jimmy Connors spune că Nick Kyrgios îi amintește de Ilie Năstase

Multiplul câștigător de Grand Slam spune că Năstase și Kyrgios se aseamănă din punct de vedere al comportamentului, dar comparația se oprește când vine vorba despre performanțele celor doi: românul a cucerit 64 de titluri ATP (2 de Grand Slam), în timp ce australianul are în palmares 7 titluri (și o finală de turneu major).

​„O comparaţie între Năstase şi Kyrgios este foarte bună, poate că Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick. Dar românul şi-a pus altfel amprenta asupra tenisului, a câştigat mult mai multe turnee importante.

Pentru mine, Năstase trebuia să fie cel mai bun din istorie, atât de mult talent avea. Şi nu doar că era talentat, dar era foarte rapid şi anticipa incredibil unde vei trimite mingea.

Dar nu a reuşit să scape de obiceiurile proaste pe care le avea. Asta se întâmplă şi cu Nick, şi el are talent cu carul. Am vorbit de multe ori despre australian şi despre ce ar putea face dacă s-ar controla, dacă ar munci şi ar ajunge în jocul de tenis tot ce e necesar pentru un sportiv care are ambiţii mari.

Năstase a câştigat US Open (1972), Roland Garros (1973), Nick a făcut doar finală de Wimbledon (2022). Cei doi se aseamănă ca temperament, dar nu sunt multe puncte de comparaţie din punct de vedere al performanţelor atinse” - Jimmy Connors în podcastul Advantage Connors.

Fost ocupant al locului 13 în lume (cea mai bună clasare a venit pe 24 octombrie 2016), Nick Kyrgios se află în plin proces de recuperare după o accidentare și speră să revină pe teren odată cu sezonul 2024.

Scorul întâlnirilor directe dintre Ilie Năstase și Jimmy Connors este 15-12 în favoarea românului. Cei doi au făcut pereche la dublu și au câștigat Wimbledon (1973) și US Open (1975).



Cine este Jimmy Connors

În vârstă de 71 de ani, Jimmy Connors este un fost lider ATP care a cucerit în carieră opt titluri de Grand Slam (Australian Open 1974, Wimbledon 1974, 1982 și US Open 1974, 1976, 1978, 1982).

El a câștigat în total 109 titluri (record în Era Open) și a petrecut 160 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei ATP.

A adunat 1274 de victorii și a fost învins de 283 de ori, iar doar din premiile din tenis a strâns $8.641.040.