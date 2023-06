Corespondență de la Paris Joi, 01 Iunie 2023, 19:59

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Organizatorii de la Roland Garros 2023 au anunțat programul zilei de vineri, una în care va juca și Irina Begu, cap de serie 27 la Grand Slamul parizian.

Irina Begu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Astfel, meciul dintre Irina Begu și Karolina Muchova va fi ultimul al zilei de pe arena Simonne Mathieu și ar putea începe undeva în jurul orei 18:00 (ora României).

Înainte de meciul dintre Irina și Karolina vor avea loc partidele: Khachanov (11) vs Kokkinakis, Blinkova vs Svitolina și Musetti (17) vs Norrie (14).

Reamintim că în turul al doilea Begu a trecut de Sara Errani, scor 6-3, 6-0. Irina este ultima reprezentantă a României pe tabloul feminin de simplu de la Paris.

Turneul de la Roland Garros poate fi urmărit în direct pe canalele Eurosport.

De știut:

Favorită 27 la Paris, Irina va juca cu Karolina Muchova (locul 43 WTA), cehoaica fiind o bună jucătoare de zgură.

Irina Begu și Karolina Muchova s-au întâlnit de două ori până acum, sportiva noastră având câștig de cauză de fiecare dată: 1-6, 6-3, 6-4 la Roland Garros 2019 și 6-4, 7-5 la Madrid chiar anul acesta.

