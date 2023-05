Corespondență de la Paris Miercuri, 31 Mai 2023, 21:37

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Irina Begu continuă parcursul de la Roland Garros, sportiva noastră (cap de serie 27) trecând de Sara Errani, scor 6-3, 6-0. La conferința de presă, Irina a spus care a fost cheia meciului contra italiencei și a oferit și o caracterizare a viitoarei adversare: Karolina Muchova.

Irina Begu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Irina Begu spune că variația a fost cheia contra unei sportive incomode precum Sara Errani

Împotriva unei jucătoare precum Sara Errani este neapărată nevoie de multă răbdare. Mai apoi de variație, așa cum a spus Irina Begu la conferința de presă.

„În mare parte a fost aceeași tactică, mi-a mers bine, n-avea rost să schimb. Așa cum am zis și la interviul trecut știam foarte bine cum joacă, ne cunoaștem foarte bine, am și jucat dublu împreună. Aveam planul bine făcut.

Este o jucătoare dificilă pe zgură, îți variază bine, însă de câte ori aveam ocazia să atac o făceam, mai ales pe retur. Am încercat să pun din prima presiune atât pe primul, cât și pe al doilea (n.r. serviciu). De acolo să-mi produc un avantaj, după care să-mi deschid terenul.

Atunci când nu puteam să fiu agresivă încercam să variez și eu la fel de mult prin înălțarea mingii cu lift și s-o plimb, dar per total aș zice că tactica a fost să pun cât mai multă presiune pe ea.

M-am deconcentrat un pic (n.r. la 3-0 când a fost egalată mai apoi la 3), am început să mă gândesc prea mult și mă bucur că la 3-3 am reușit să fiu din nou agresivă și să am răbdare în momentele în care nu puteam să închid jocul.

Pe mine nu mă deranjează jocul acesta, știu ce să fac și am armele necesare să contracarez lovitura ei înaltă. Joc fie la fel de înalt, fie încerc să o iau mai repede, depinde de situație. Deci, nu mă deranjează variațiile ei.

Cu siguranță că puteam să fac lucruri mai bine azi. Să servesc mai bine și cred că în fiecare meci există lucruri pe care le poți îmbunătăți. De la fizic, la tactică, la partea mentală. Încerc să caut perfecțiunea, dar ea nu există, așa că tind către ea” - Irina Begu.

Karolina Muchova, o adversară periculoasă - Agresivă, vrea să dicteze jocul cu forehandul

Irina a discutat și despre viitoare adversară, Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia este periculoasă, agresivă, îi place să dicteze ritmul și are un potențial foarte mare.

„Este o jucătoare foarte bună, cu un potențial foarte mare. Îmi place cum joacă, este agresivă, ia mingea foarte repede, servește bine, încearcă să dicteze jocul foarte bine cu dreapta. Însă cred că și eu am armele mele și pot s-o pun în dificultate, să variez, să o șicanez pe rever. Am jocul necesar, însă fiecare meci este dificil. Va un meci meci muncit cu siguranță.

Îmi aduc aminte meciul din 2019 (n.r. tot cu Muchova și tot de la Roland Garros), am jucat și recent cu ea la Madrid. Chiar dacă am câștigat, asta nu-mi oferă nicio siguranță. Repet, este o jucătoare extrem de bună, a avut victorii importante anul acesta și vor trata acest meci cu multă seriozitate.

Normal că am anumite repere (n.r. pentru că s-au întâlnit recent - la Madrid), dar așa cum am zis este o jucătoare care poate să vină cu o altă tactică care să mă pună pe mine în dificultate”, a conchis Irina Begu.

De știut:

Favorită 27 la Paris, Irina va da peste Karolina Muchova (locul 43 WTA), cehoaica fiind o bună jucătoare de zgură.

Irina Begu și Karolina Muchova s-au întâlnit de două ori până acum, sportiva noastră având câștig de cauză de fiecare dată: 1-6, 6-3, 6-4 la Roland Garros 2019 și 6-4, 7-5 la Madrid chiar anul acesta.

