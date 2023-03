TENIS Vineri, 24 Martie 2023, 15:02

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Sorana Cîrstea (locul 74 mondial) va juca vineri în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Miami contra franțuzoaicei Caroline Garcia, a cincea favorită a competiției din Florida.

Sorana Cirstea Foto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Sorana Cîrstea vs Caroline Garcia, al doilea duel în doar câteva zile

Va fi al patrulea meci al zilei de pe Grandstand, a doua arenă ca mărime de la WTA Miami.

Vor avea loc înainte de partida dintre Sorana și Caroline următoarele meciuri: J.J. Wolf vs Andrey Rublev (ATP), Varvara Gracheva vs Ons Jabeur (WTA) și Robin Montgomery vs Madison Keys (WTA).

Meciul Cîrstea vs Garcia ar putea începe undeva în jurul orei 22:00. Disputa va putea fi urmărită în direct pe Digisport.

De știut:

Pentru calificarea în turul al doilea, Sorana Cîrstea și-a asigurat 30.885 de dolari şi 35 de puncte WTA în ierarhia de simplu.

Ce a fost în turul întâi: Sorana Cîrstea vs Fernanda Contreras Gomez 7-6(6), 6-2.

România a mai avut două repezentante pe tabloul feminin de simplu, însă Ana Bogdan și Irina Begu au fost deja eliminate.

Cîrstea vs Garcia 1-2

Sorana Cîrstea și Caroline Garcia s-au întâlnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru franțuzoaică.

Trebuie reamintit însă că jucătoarea noastră s-a impus în ultimul meci direct, de acum doar câteva zile, de la Indian Wells.

2023, Indian Wells: Cîrstea vs Garcia 6-4, 4-6, 7-5

2019, Madrid: Cîrstea vs Garcia 4-6, 6-3, 1-6

2017, Toronto: Cîrstea vs Garcia 2-6, 7-6(4), 4-6

Miami Open are loc în perioada 21 martie - 2 aprilie, pe hard, face parte din categoria „WTA 1000” și are premii totale în valoare de $8.800.000. Pe tabloul principal se află 96 de jucătoare, iar campioana en-titre este Iga Swiatek.