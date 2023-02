TENIS Miercuri, 08 Februarie 2023, 17:37

Campioană la Wimbledon 2022 și finalistă la Australian Open 2023, Elena Rybakina a explicat cum a fost afectată de faptul că WTA a ales să nu acorde puncte la Grand Slamul londonez și a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultimul an, unul în care a intrat în Top 10 mondial.

Elena Rybakina Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Îndoielile Elenei Rybakina și importanța punctelor de la Wimbledon

Câștigătoarea unui Grand Slam primește în mod normal 2.000 de puncte în clasamentul WTA, dar acest lucru nu s-a întâmplat la ediția din 2022 a turneului de la All England Club (după ce organizatorii au interzis participarea jucătorilor din Belarus și Rusia) și Rybakina a fost nevoită să joace mai mult pentru a-și atinge obiectivele(nu a obținut până la urmă calificarea la Turneul Campioanelor).

„Bineînțeles, Wimbledon a fost un rezultat extraordinar, dar ai aceste îndoieli, poate a fost doar noroc, sau a fost o tragere la sorți foarte bună sau ceva de felul acesta. Așa că ai fel de fel de gânduri. A fost un rezultat grozav (finala de la Australian Open). Îți dă mai multă încredere pentru a juca alte turnee. Cred că atunci când nu joci așa cum ai vrut să joci, nu ai rezultatele la care te cam aștepți poate după aceea, (apar îndoielile).

Programarea a fost foarte dificilă pentru mine, deoarece nu am primit punctele (de la Wimbledon), așa că urmăream să ajung la Turneul Campioanelor și încercam să joc multe turnee.

După Wimbledon, s-au întâmplat multe lucruri și nu a fost ușor să mă duc să joc peste tot. Pregătirea mea pentru turneele jucate pe hard a fost, de asemenea, redusă. Până la urmă este vorba doar de experiență, în fiecare săptămână în care jucăm, este ceva nou pe care îl înveți despre tine” - Elena Rybakina, într-un interviu pentru Reem Abulleil (Eurosport).

A ajuns în finala Australian Open, dar va juca în calificări la Doha

Finalistă la Australian Open, sportiva care reprezintă Kazahstan a afirmat că va fi nevoită să joace în calificări la turneul „WTA 500” de la Doha (13-18 februarie), pentru că listele cu participanți sunt realizate cu câteva săptămâni în avans (nu era încă în Top 10).

„Îți poți cunoaște mai bine programul (atunci când ai o clasare mai bună). De exemplu, acum, la Doha, sunt încă în calificări, așa că nu poți să previi cu adevărat, dar dacă ești în Top 10, îți poți planifica mai ușor programul. Uneori ai acest avantaj de a nu juca în primul tur, așa că ai câteva zile în plus pentru a te antrena. Dacă ești în deplasare, asta te ajută” - Elena Rybakina.

Pregătită să joace pe orice teren

Chiar dacă la finalul verii se declara dezamăgită de modul în care este tratată de organizatori (meciurile ei nu sunt mereu programate pe cele mai importante arene), Rybakina a afirmat acum că nu a deranjat-o să joace pe Terenul 13 în primul tur de la Australian Open.

„De data aceasta, aș spune că nu am fost surprinsă, deoarece cred că m-am descurcat foarte bine în ultimii trei ani, dacă verifici rezultatele, și întotdeauna a existat ceva ce nu poți controla; fie că a fost Covid sau altceva, te poți accidenta aici sau acolo, se întâmplă mereu atât de multe lucruri.

Așa că, cu toată această experiență, aș spune că de data aceasta chiar nu mi-a păsat pe ce teren voi juca. Înainte, bineînțeles, te gândești: 'Oh, aș prefera să joc în altă parte', dar de data aceasta, cu toată experiența, eram pregătită să joc oriunde” - Elena Rybakina.

Se descurcă pe toate suprafețele

„Mă simt destul de bine pe toate suprafețele, iar pentru mine este de fapt și distractiv să schimb suprafața; asta este frumusețea sportului, să te adaptezi tot timpul.

Mă simt încrezătoare pe iarbă, pe care de fapt nu credeam că voi fi atât de bună. Pentru că la juniori am jucat poate de una sau două ori și nu am avut succes, așa că atunci când am început să lucrez cu antrenorul meu am spus că nu prea îmi place iarba, nu știu cum să joc pe ea. Dar, până la urmă, este deocamdată cea mai bună realizare a mea.

Primul meu trofeu WTA a fost pe zgură, deci cred că pot juca foarte bine pe toate suprafețele” - Elena Rybakina.

Prezentă la turneul „WTA 500” de la Abu Dhabi, Elena Rybakina (favorită 3) o va întâlni în optimi pe Karolina Pliskova (20 WTA).