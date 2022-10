TENIS Marți, 04 Octombrie 2022, 18:46

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Emma Răducanu a părăsit devreme competiția „WTA 500” de la Ostrava, sportiva britanică fiind învinsă în primul tur de a cincea favorită.

Emma Raducanu Foto: Manuela Davies / AP / Profimedia

Emma Răducanu, învinsă de Daria Kasatkina la WTA Ostrava

Campioana de la US Open 2021 a cedat după o oră și 31 de minute de joc în fața Dariei Kasatkina (11 WTA), scor 7-5, 6-4.

Jucătoarea care a afirmat că vrea să reprezinte Elveția a reușit trei breakuri în primul set (Emma s-a impus de două ori la retur) și unul în cel de-al doilea.

În turul următor al turneului din Cehia, Daria va da peste rusoaica Ekaterina Alexandrova (21 WTA).

​„Agel Open” de la Ostrava are loc în perioada 3-9 octombrie, se joacă pe hard indoor, are premii totale în valoare de $757.900 și face parte din categoria WTA 500. Campioana en-titre este Anett Kontaveit, iar principala favorită de acest an este Iga Swiatek, lidera mondială.