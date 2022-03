TENIS Sâmbătă, 12 Martie 2022, 10:10

Colaborarea de succes dintre Simona Halep și Darren Cahill a durat șase sezoane și s-a terminat în toamna anului trecut, dar australianul rămâne principalul sfătuitor al româncei. Calificată în turul trei la Indian Wells, fosta lideră mondială a afirmat că nu i-a fost ușor să se descurce fără un antrenor și a dezvăluit cum a ajuns la varianta Morgan Bourbon.

Simona Halep Foto: Captura video Youtube - BNP Paribas Open

„Darren m-a convins să merg la academia Mouratoglou, îl respectă foarte mult pe Patrick. Mi-a spus că ar fi cea mai bună alegere pentru mine, pentru că este destul de aproape de casă. A fost o săptămână minunată acolo, m-am simțit foarte bine. A fost important să merg acolo, am plecat cu lucruri bune.

Este greu să spun ceva după o săptămână (n.r. de colaborare cu antrenorul Morgan Bourbon). Este un tip de treabă, știe tenis. Încerc să-l cunosc mai bine. Vorbim foarte mult, pentru că nu ne cunoaștem. Îmi place să-mi păstrez rutina pe care o am de mulți ani. El se ajustează în funcție de mine.

Nu am avut niciodată un antrenor mai tânăr decât mine. Mi-a plăcut să colaborez cu antrenori mai experimentați. Dar este ceva nou, interesant, nu am probleme în acest moment. Vom vedea cum va fi.

Am vrut să rămân fără antrenor, am participat la două turnee, dar a fost dificil. Nu e ușor să îți adaptezi pregătirea, eram singură înainte de meciuri. Am simțit că este mai profesionist să am pe cineva alături. În acele două turnee, am văzut unde sunt și lucrurile de care am nevoie. Sigur, acum nu e ușor, e o colaborare nouă, nu știu cum vor decurge lucrurile. Dar e bine să am oameni care știu tenis în jurul meu.

Cu siguranță, Darren a fost persoana cea mai importantă pentru cariera mea. Dar cred că fiecare antrenor a contribuit la jocul meu, la cariera mea. Eu și Darren suntem prieteni foarte apropiați, vorbim. Îl respect foarte mult, mă respectă, este o colaborare foarte frumoasă, dar mai mult decât atât este o prietenie. Nu știm ce ne va rezerva viitorul, sunt fericită că-mi este alături” - Simona Halep, la conferința de presă.

Simona Halep a colaborat ultima dată cu Daniel Dobre și Adrian Marcu, ultimul fiindu-i aproape la Australian Open (Grand Slam unde sportiva a fost eliminată în optimi de Alize Cornet). Halep s-a despărțit de cei doi pe finalul lui ianuarie 2022.

Morgan Bourbon, antrenor în cadrul academiei Patrick Mourtaglou începând din 2018, a mai colaborat și cu excentricul Benoit Paire.

Conform ATP, Bourbon a fost cel mai sus pe locul 1104 în ierarhia mondială (în iunie 2015), iar din premiile din tenis a câștigat (!) $4.878.

Reamintim că la Dubai și Doha sportiva din România a fost însoțită de un sparring partner: Arnaud Restifo, tot de la academia amintită mai sus.

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

Sezonul 2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În cele din urmă, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, anunțul separării venind pe 22 septembrie 2021.

La Australian Open, Darren Cahill a făcut parte din echipa jucătoarei Amanda Anisimova, iar presa de specialitate vorbește despre o prelungire a înțelegii cu americanca.

De știut:

În turul trei de la Indian Wells, Simona Halep o va întâlni pe Cori Gauff (17 WTA şi favorită 16), după ce jucătoarea americană în vârstă de 17 ani a trecut de compatrioata sa Claire Liu (87 WTA, beneficiară a unui wildcard), scor 6-1, 7-6(4).





Prin calificarea în turul al treilea, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 54.400 de dolari şi âte 65 de puncte în clasamentul WTA.





Dacă se vor impune în runda următoare, Simona Halep și Sorana Cîrstea se vor duela în optimile competiției californiene.





La ediţia trecută, Halep s-a oprit în turul al treilea (a fost învinsă de Aliaksandra Sasnovich). Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015.

Traseul virtual al Simonei Halep la Indian Wells 2022

Turul I - Bye

Turul II - 6-2, 4-6, 6-2 vs Ekaterina Alexandrova

Turul III - Cori Gauff

Optimi - Sorana Cîrstea / Anna Kalinskaya

Sferturi - Karolina Pliskova / Emma Răducanu

Semifinale - Iga Swiatek / Angelique Kerber

Finală - Aryna Sabalenka / Paula Badosa / Anett Kontaveit / Maria Sakkari.