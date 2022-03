Pregătită în 2022 de Darren Cahill, Amanda Anisimova a reușit să revină în prim plan în circuitul WTA, dar antrenorul australian a decis să pună capăt colaborării cu sportiva americană după doar câteva luni.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Ben Rothenberg, care a afirmat că Darren Cahill a luat această decizie pentru că se simte epuizat.

"După primul lor antrenament împreună la Indian Wells, Darren Cahill i-a zis Amandei Anisimova că a ajuns într-un punct în care nu crede că mai poate exista progres și că este epuizat, nemaifiind capabil să o însoțească în circuit. El a întrerupt brusc colaborarea.

Cahill mi-a spus că decizia lui nu a avut nimic de a face cu Anisimova. Mi-a spus că îi este foarte greu cu regulile stricte de carantină din Australia. Cahill mi-a confirmat că va reveni în scurt timp în Australia, pentru a se odihni. Anisimova continuă la Indian Wells cu Hleb Maslau și Rob Brandsma în staff" - Ben Rothenberg, pe Twitter.

Calificată în turul al doilea la Indian Wells (duel cu Leylah Fernandez, finalistă la US Open), Amanda Anisimova se află pe locul 41 în clasamentul WTA în timp real.

Melbourne Summer Set 2 - Câștigătoare

Australian Open - Optimi

Dubai - Turul întâi

Doha - Turul al doilea

Eisenhower Cup (demonstrativ) - Câștigătoare.

