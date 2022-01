Prima reacție oficială a ATP în scandalul vizei de intrare în Australia a lui Novak Djokovic

"ATP respectă pe deplin sacrificiile pe care australienii le-au făcut de la debutul Covid-19 şi politicile stricte de imigrare care au fost puse în aplicare.



Complicaţiile din ultimele zile legate de intrarea jucătorilor în Australia au evidenţiat totuşi necesitatea înţelegerii, comunicării şi aplicării mai clare a regulilor.

Călătorind la Melbourne, este clar că Novak Djokovic credea că i s-a acordat o scutire medicală necesară pentru a se conforma reglementărilor de intrare.



Seria de evenimente care a condus la audiera în instanţă de luni a fost dăunătoare pe toate fronturile, inclusiv pentru starea de bine a lui Novak şi pregătirea pentru Australian Open.

Pe plan mai larg, ATP continuă să recomande cu tărie vaccinarea tuturor jucătorilor din circuitul ATP, ceea ce considerăm că este esenţial pentru ca sportul nostru să traverseze pandemia.



Acest lucru se bazează pe dovezi ştiinţifice care susţin beneficiile pentru sănătate oferite şi pentru a respecta reglementările globale de călătorie, despre care anticipăm că vor deveni mai stricte în timp.



Suntem încurajaţi de faptul că 97 la sută dintre jucătorii din Top 100 sunt vaccinaţi, determinând disputarea Australian Open în acest an", a reacționat ATP, conform News.ro.

Judecătorul Anthony Kelly a decis în favoarea lui Novak Djokovic în procesul privind anularea vizei acordate liderului mondial din circuitul ATP, transmite Reuters.



Astfel, judecătorul a desființat decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic și a obligat guvernul la plata cheltuielilor de judecată. Sârbul a revenit la antrenamente și a făcut și o primă postare pe rețelele sociale.

