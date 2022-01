Novak Djokovic, blocat pe aeroport - Nu a primit acceptul de a intra în Australia

​Novak Djokovic este în continuare blocat pe aeroport, acestuia fiindu-i refuzat dreptul de a intra în Australia cu toate că a primit o scutire medicală pentru a participa la Australian Open.



Autoritățile de frontieră i-au blocat accesul după ce Djokovic și echipa sa au aplicat pentru tipul greșit de viză pentru a intra în Australia.



Este o viză care nu le permite persoanelor nevaccinate să intre pe teritoriul Australiei, ceea ce a cerut de fapt Djokovic (scutire medicală).





Mai multe surse din rândul presei australiene vorbesc despre faptul că există chiar și posibilitatea ca Novak Djokovic să fie trimis înapoi de unde a venit, fără să-i fie permisă intrarea în Australia.



Liderul mondial a ajuns la Melbourne cu un zbor al celor de la Fly Emirates din Dubai.





Se actualizează.



It's 1.50am in Melbourne and the nine-times Australian Open champion appears to be still at the airport and locked in talks with border officials about being let into Australia.