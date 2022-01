Atac violent împotriva lui Novak Djokovic - Liderul ATP, desființat după ce a primit scutire medicală pentru a participa la Australian Open: "Va fi distrus de fiecare dată când iese pe teren"

​Novak Djokovic a reușit să stârnească deja un val de nemulțumiri în Australia după ce a primit o scutire medicală pentru a putea participa la Australian Open. Fost jucător în circuitul ATP, Sam Groth dă de pământ cu liderul mondial, acuzându-l pe acesta de ipocrizie. În plus, Groth îl avertizează pe Nole că-l vor aștepta proteste din tribune la meciurile sale.



Novak Djokovic acuzat de ipocrizie după ce a primit scutirea medicală pentru Australian Open



Mulți dintre australieni nu au privit cu ochi buni scutirea medicală primită de Djokovic. Aceștia se simt nedreptățiți după o perioadă îndelungată de restricții din cauza pandemiei de Covid-19.

Scutirea sârbului este văzută precum o palmă primită peste față, iar Sam Groth (fost jucător în circuitul ATP) folosește cuvinte dure atunci când vine vorba despre Djokovic.



Groth îl acuză pe Nole că îi pasă numai despre el și că scutirea medicală primită de acesta este precum un scuipat pe fața australienilor.



"Aprobarea scutirii medicale pentru ca Novak Djokovic să joace la Australian Open este o decizie care scuipă în faţa oricărui australian. Când am văzut prima dată știrile, nu pot spune că am fost surprins, dar pentru un tip care a spus că nu va spune niciodată nimic despre starea sa medicală, să iasă și să spună că a primit o scutire este o mișcare îndrăzneață.

De ce nu renunţi la codul tău de tăcere? Ești gata să spui că ai primit o dispensă medicală, dar nu spui de ce.



M-am săturat de ipocrizie, nu-mi place deloc. Se ascunde în spatele faptului că nu are obligaţia de a dezvălui mai multe informații.



Uită-te doar furtuna pe care ai creat-o. Este lipsă de respect față de toți cei care au cunoscut iadul în ultimii doi ani (vorbește despre toți cei care au suferit din cauza Covid-19 sau care i-au pierdut pe cei dragi din cauza virusului).

Sunt unul dintre milioanele de australieni care au făcut sacrificii incredibile în ultimii doi ani. Cu toții am trecut prin blocaje, restricții, la școală, acasă și am făcut nenumărate schimbări în viața noastră, așa că nu-mi spuneți că Djokovic nu este conștient de prin ce au trecut oamenii.



El va fi distrus de fiecare dată când iese pe teren (n.r. de către cei prezenți în arene), la Australian Open. Şi poți da vina pe oameni?

Un alt lucru care mă uimește la comportamentul lui Djokovic este că pozează într-un bărbat care vrea să înființeze o nouă asociație de tenis și să fie factor decizional în ATP. Acest om vrea să fie un lider.



Asta e amuzant. Niciuna dintre acțiunile sale din ultimii doi ani nu a arătat că ar fi un adevărat lider. Nu numai în cel mai dificil moment pentru întreaga lume, ci și în cel mai dificil moment pentru sportul său.



Ar fi trebuit să i se acorde lui Novak Djokovic o scutire? Întotdeauna doar vorbește, dar face doar ceea ce este mai bine pentru el.

Djokovic și guvernul australian au multe întrebări la care trebuie să răspundă. Care este problema lui medicală? A avut Covid în ultimele șase luni? Dacă da, de ce nu ne-ați spune așa cum s-a întâmplat în 2020, când a suferit de boală? Ar fi putut să aibă Covid în ultimele șase luni și să fi jucat 33 de meciuri? Greu.

Cum poate cineva care a câștigat 20 de turnee de Grand Slam și care este unul dintre cei mai pregătiți sportivi de pe planetă să aibă o problemă medicală acută care nu a fost niciodată o problemă până acum?



În vârstă de 35 de ani, Sam Groth este un fost jucător în circuitul ATP. Cel mai sus în clasament s-a aflat pe locul 53 la simplu (în 2015) și pe 24 la dublu, iar de-a lungul carierei a câștigat din premiile din tenis $1.950.436.



