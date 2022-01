Scandal după ce Novak Djokovic a primit scutire medicală de participare la Australian Open - Nu se încadrează la nicio categorie

Așteptarea a luat sfârșit, iar fanii lui Novak Djokovic se pot bucura: liderul mondial va participa la Australian Open grație unei excepții medicale. Știrea nu a mulțumit pe toată lumea, jurnaliștii de la Marca scoțând în evidență că Djokerul nu merita o asemenea scutire de la reguli.



Cum explică organizatorii de la Australian Open scutirea primită de Novak Djokovic



Organizatorii de la Australian Open au publicat pe siteul oficial un comunicat în care explică motivele pentru care liderul ATP a primit dreptul de a intra în Australia deși nu este vaccinat împotriva Covid-19 (dacă ar fi fost vaccinat, nu ar fi avut nevoie de o scutire medicală).



Conform australienilor, Djokerul a fost evaluat de către două comisii medicale.



"Djokovic a aplicat pentru o scutire medicală, care a fost acordată în urma unui proces riguros de analiză, care a implicat două grupuri separate și independente formate din experți medicali.



Cererea a fost analizată și de o comisie medicală independentă a Departamentului de Sănătate din statul Victoria. Comisia a fost formată din imunologi, medici specializați în boli infecțioase și experți în medicină generală.

Procesul a inclus transmiterea informațiilor personale, cu asigurarea confidențialității pentru aplicanți.



Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a transmis că jucătorii, fanii și staff-urile trebuie să fie vaccinați complet, cu excepția situației în care există un motiv concret pentru care o derogare ar trebui acordată", se arată în mesajul postat pe siteul oficial al AO.



Here’s a statement from the #AusOpen which confirms that Djokovic got a medical exemption. pic.twitter.com/WPDGmrzuJR