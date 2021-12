Novak Djokovic menține suspansul în privința participării sale la Australian Open: "Veți afla foarte curând"

Am știut de la început că acest meci va fi cel mai greu al întâlnirii. Știam că, dacă se ajungea la dublu, nu vom fi favoriți, pentru că jucăm împotriva celei mai bune perechi din lume (Mektic și Pavic), jucători care joacă tot timpul împreună, care se cunosc foarte bine, care sunt specialiști la dublu, care se concentrează doar pe asta. Pentru a câștiga Cupa Davis, ai nevoie de o echipă de dublu, altfel va fi foarte greu, este o loterie. Este ca și cum ai escalada Muntele Everest.





Voi încerca să folosesc următoarele zile pentru a mă recupera, a mă odihni și a uita de tenis. Sunt foarte obosit în urma acestui sezon și a întregului an. Înțeleg că vreți răspunsuri despre unde și cum voi începe sezonul, dar vom vedea ce ne rezervă viitorul. Nu vă pot da o dată, dar, evident, Australian Open se apropie cu pași repezi, așa că veți afla foarte curând" - Novak Djokovic, după înfrângerea suferită în fața Croaţiei în semifinalele Cupei Davis.









Duminică, Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak, a estimat că fiul său nu va participa probabil la Australian Open, acuzând un şantaj al organizatorilor.

În vârstă de 34 ani, Novak Djokovic ar avea ocazia să-şi treacă în palmares al 21-lea titlu de Grand Slam în cazul unui succes la Melbourne şi să stabilească astfel un nou record pentru era Open.

Srdjan Djokovic a apărat, totodată, "dreptul exclusiv şi personal" al fiului său de a fi vaccinat sau nu. El a mai spus că nici măcar el nu ştie dacă "Nole" s-a vaccinat împotriva Covid-19.

Novak Djokovic a contractat coronavirusul în iunie 2020, cu ocazia unui turneu caritabil pe care l-a organizat în Balcani. Testat pozitiv, la fel ca şi soţia sa, jucătorul sârb a spus atunci că a fost asimptomatic. Cu două luni înainte, el a luat poziţie împotriva vaccinării obligatorii pentru a participa la turnee.

Citește și: Djokovic, care a cucerit de nouă ori titlul la turneul de Grand Slam de la Melbourne, ultima oară în luna februarie 2021, refuză să dezvăluie dacă s-a vaccinat sau nu împotriva COVID-19, însă directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a afirmat în urmă cu o săptămână că sârbul nu are altă soluţie decât vaccinarea dacă vrea să participe la ediția din 2022.

Croația s-a calificat în finala Cupei Davis după ce a trecut, scor 2-1, de Serbia. Novak Djokovic nu a mai reușit să fie decisiv pentru țara sa: liderul ATP a câștigat la simplu, dar a pierdut la dublu "Sezonul se încheie astăzi (n. r. vineri). Nu regret niciun turneu la care am participat. Am făcut tot ce am putut, ca întotdeauna. Să joc pentru echipa națională are o importanță specială pentru mine. Din păcate, o victorie la simplu nu este suficientă. Nu regret niciodată nimic în viață. Încerc să învăț din momente dificile ca acesta. Oricât de dureroase ar fi, ele sunt de obicei cele mai mari oportunități de a deveni mai puternic și de a crește.