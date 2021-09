Leylah Fernandez face senzație la US Open: Cum a motivat-o tatăl său înainte de meciul cu Elina Svitolina

Svitolina a cedat în fața revelației Fernandez, 3-6, 6-3, 6-7(5), în două ore și 26 de minute.



Pentru un loc în marea finală, Leylah se va duela cu Aryna Sabalenka, a doua favorită, cea care a eliminat-o pe Barbora Krejcikova (campioana en-titre de la Roland Garros).



"Nu știu cum să mă simt acum" - Leylah Fernandez













”Sincer, nu știu cum să mă simt acum. Am fost foarte stresată și m-am gândit încontinuu la ceea ce mi-a spus antrenorul că trebuie să fac.



Am avut încredere în loviturile mele încă de la început. Am simțit că lovesc mingea atât de bine, am avut acest sentiment în rachetă, să concretizez acea minge de meci. Abia aștept semifinala”, a declarat după partidă Leylah Fernandez.



Sportiva din Canada a ținut și să mulțumească publicului pentru tot suportul oferit: "Nu am renunțat în niciun moment, ați luptat alături de mine pe tot parcursul meciul și m-ați împins de la început și până la sfârșit". În afara arenelor, sportiva este mai degrabă introvertită.







"Sunt o persoană calmă, nu cred că am atâta energie în afara terenului. Sunt de fapt o persoană introvertită, dar am ieșit din carapace în ultima vreme și mă bucur că sunt pe această scenă uriașă".





Răspunsul fenomenal la întrebarea "Ce mănâncă sportivii canadieni?"















Pe lângă Fernandez, , Felix Auger-Aliassime. Acesta s-a calificat în urma abandonului lui Carlos Alcaraz.



Întrebată cu ce se hrănesc sportivii din Canada, Leylah Fernandez a răspuns într-o notă ironică: "Cu sirop de arțar din Canada, este foarte bun".Pe lângă Fernandez, Canada mai are un sportiv în semifinale , Felix Auger-Aliassime. Acesta s-a calificat în urma abandonului lui Carlos Alcaraz.





"Astăzi mi-a spus să intru pe teren, să mă simt bine, să mă bat pentru fiecare minge. Azi este primul tău sfert de finală și nu trebuie să fie ultimul tău meci aici. Luptă pentru visul tău!"