VIDEO Ce nu s-a văzut la tv: Reacția memorabilă a unui fan al lui Novak Djokovic - Antrenorul secret al sârbului în finala de la Roland Garros

Novak Djokovic a cucerit al doilea titlu de la Roland Garros, iar imediat după finalul partidei cu Stefanos Tsitsipas a reușit să-l aducă în culmea fericirii pe unul dintre fanii săi. Imaginile au făcut rapid înconjurul planetei.



Liderul mondial a discutat despre acest episod și la conferința de presă.



Antrenorul secret al lui Djokovic



"L-am auzit cum mă încurajează tot meciul, mai ales atunci când eram condus cu 2-0 la seturi. Mi-a oferit, de asemenea, și sfaturi tactice. Au fost lucruri de genul: <oferă-ți o primă minge mai ușoară în spatele serviciului>, <dictează ritmul>, <joacă-l pe backhand>, efectiv a fost pe post de antrenor.



Reacția fanului, neprețuită



Djokovic gave his racket to this kid and the kid is in delirium pic.twitter.com/0BUk3syEVZ

