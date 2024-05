‘ONE WEEK CAN CHANGE EVERYTHING’ \uD83E\uDEF3\uD83C\uDFA4



The moment @AndreyRublev97 capped off a resurgent run in Madrid - overcoming Auger-Aliassime 4-6 7-5 7-5 for the title!#MMOPEN pic.twitter.com/ac0Qf2lDRE