Moment inedit la Paris: Meciul dintre Djokovic și Berrettini, întrerupt pentru că spectatorii au refuzat să părăsească arena

Roland Garros

Philippe Chatrier, in nocturna

În setul al patrulea al confruntării, la scorul de 6-3, 6-2, (5)6-7, 3-2 pentru sârb, jocul a fost întrerupt în fluierăturile spectatorilor. Pentru că aceștia nu doreau să respecte protocolul și să părăsească tribunele, Djokovic și Berrettini au fost obligați să iasă de pe teren timp de 20 de minute."Ni s-a spus înainte de meci că se va ajunge la acest punct dacă se va prelungi partida. Într-un fel, pentru mine a fost un lucru bun, pentru că am putut să mă resetez. Îmi pare rău pentru fani, a fost o atmosferă ca la Cupa Davis, a fost electric totul. E fantastic să joci într-o astfel de atmosferă.Am mers în acea pauză la vestiar, dar nu am putut să comunic cu nimeni din echipa mea. Nici Matteo nu a putut să discute cu antrenorul lui. M-am schimbat și am încercat să îmi păstrez concentrarea și să dau uitării ce nu a fost bine",la conferința de presă.Novak Djokovic s-a calificat, miercuri, în semifinalele de la Roland Garros, undeSârbul a trecut în sferturi de italianul Matteo Berrettini (9 ATP), scor 6-3, 6-2, (5)6-7, 7-5, după trei ore și 25 de minute de joc, iar reacția lui din finalul partidei a devenit virală pe internet