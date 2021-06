Roland Garros: Finalista din 2018, eliminată rușinos în optimi

Sloane Stephens (59 WTA) a fost învinsă fără drept de apel în optimile de la Roland Garros, finalista ediției din 2018 cedând, scor 6-2, 6-0, împotriva jucătoarei Barbora Krejcikova (33 WTA).

Sloane a avut procentaje foarte slabe la serviciu (46% puncte câștigate pe primul și 40% pe al doilea), nu a convertit nicio minge de break (a avut trei), a avut 9 lovituri câștigătoare și 26 de erori neforțate. În total, americanca a câștigat doar 35 de puncte (față de 60 ale adversarei).





Meciul de pe Suzanne Lenglen a durat doar 67 de minute.

Achievement unlocked \uD83D\uDD13@BKrejcikova needs just over an hour to dismantle Stephens 6-2, 6-0 and reach her first Grand Slam singles quarter-final. #RolandGarros pic.twitter.com/tyJCG9Rzjt