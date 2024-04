ALTE SPORTURI Duminică, 28 Aprilie 2024, 16:00

Campion al lumii în 2005, Shaun Murphy a părăsit rapid CM de Snooker din acest an de la Crucible, al optulea jucător al lumii fiind învins, scor 13-9, în optimi de Stephen Maguire.

Shaun Murphy Foto: John Bradley / imago sportfotodienst / Profimedia

Shaun Murphy, eliminat în optimile CM Snooker de Stephen Maguire

Mare câștigător la Sheffield în urmă cu 19 ani, Murphy a condus o singură dată pe tabelă, după primul frame al duelului (1-0).

De la acel moment, a fost în permanență în urmărirea adversarului, iar în a doua parte a partidei cel mai aproape a fost la 8-6 pentru Maguire.

Finalul de partidă i-a aparținut lui Stephen (locul 28 mondial), victoria venind cu scorul de 13-9.

Stephen Maguire vs Shaun Murphy, scorul pe frameuri. În paranteză este trecut breakul

29-80(56) / 65-30 / 83(50)-24 / 52-73 / 69(68)-1 / 31-67(57) / 68-1 / 73(72)-29 / 66-1 / 58-59 / 98(97)-0 / 55-60 / 73(69)-28 / 1-70(66) / 64-39 / 73-64(60) / 72(68)-0 / 5-77 / 73(73)-43 / 0-83(67) / 21-73 / 127(127)-12

Optimile de la CM Snooker 2024

David Gilbert vs Robert Milkins 13-4

Stephen Maguire vs Shaun Murphy 13-9

Joe O'Connor vs Kyren Wilson 2-6

Mark Allen vs John Higgins 4-4

Judd Trump vs Tom Ford 13-7

Jak Jones vs Jiahui Si 13-9

Jack Lisowski vs Stuart Bingham 3-5

Ryan Day vs Ronnie O'Sullivan 3-5

Meciuri care se cunosc deja din sferturile CM Snooker 2024

David Gilbert (locul 31) vs Stephen Maguire (28)

Judd Trump (2) vs Jak Jones (44)

Cum se joacă la Campionatul Mondial 2024

Disputele din turul întâi s-au jucat după sistemul „cel mai bun din 19 frame-uri”. În turul doi, regula este de „cel mai bun din 25 de frame-uri”, la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul „cel mai bun din 33 de frame-uri”. În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după „cel mai bun din 35 de frame-uri”.

Cum se va juca în finală

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

De știut despre CM de Snooker 2024

Ronnie O'Sullivan este (și) la această ediție marele favorit al specialiștior la câștigarea Campionatului Mondial de Snooker, un eventual succes ducându-l pe cel supranumit „The Rocket” de unul singur pe primul loc, în fața lui Stephen Hendry, marele rival (în prezent cei doi au câte 7 titluri la Crucible Theatre).

Dată de desfășurare: 20 aprilie - 6 mai

Locație: Crucible Theatre

Oraș: Sheffield

Eveniment organizat de: World Snooker Tour

Premii totale: £2,395,000

Marele învingător: £500,000

Transmisie tv în România: canalele Eurosport.

HotNews.ro vă va ține la curent cu toate noutățile zi de zi pe durata Campionatului Mondial.

Campionul en-titre: Luca Brecel (2023).

