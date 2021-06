LiveBLOG Roland Garros: Se îngroașă gluma - Novak Djokovic este condus cu 2-0 la seturi de Lorenzo Musetti

Ziua a noua

Lorenzo Musetti a făcut 2-0 la seturi împotriva lui Novak Djokovic. A fost al doilea tiebreak pe care italianul și l-a adjudecat (7-2). Se joacă deja de două ore și 20 de minute. Expect the unexpected \uD83D\uDC40



\uD83D\uDEA8 Upset alert on Chatrier! Musetti leads Djokovic 2-0. #RolandGarros pic.twitter.com/Wmyt8JVqwH — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Diego Schwartzman (favorit zece) este în sferturi la Roland Garros. Argentininanul a trecut în trei seturi (7-6(9), 6-4, 7-5) de Jan-Lennard Struff. Partida a durat trei ore și două minute. Feels after that 3-hour battle \uD83D\uDE1D#RolandGarros | @dieschwartzman pic.twitter.com/Fih0qWiG8Z — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Lorenzo Musetti (79 ATP) a câștigat surprinzător primul set al partidei cu liderul mondial. Novak Djokovic a fost ținut în șah de italian, iar manșa i-a revenit dramatic, 9-7 în tiebreak, lui Lorenzo. Hype Man \uD83D\uDE4C



Lorenzo Musetti is just getting started! The young Italian takes the first set from Djokovic 7-6(7).#RolandGarros pic.twitter.com/79d1CafcnM — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Schwartzman și Struff au avut nevoie de peste o oră pentru a încheia primul set: 11-9 în tiebreak pentru argentinian. Meci spectaculos pe Suzanne Lenglen. The streak survives \uD83D\uDD25@dieschwartzman fights back from 1-5 to take the opener 7-6(9) over Struff. He remains unbeaten in sets this week #RolandGarros pic.twitter.com/eytQZg2Tc6 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Este prima calificare într-un sfert de finală la un Grand Slam pentru americanca de doar 17 ani.

Gluma se îngroașă pe Chatrier:. A fost al doilea tiebreak pe care italianul și l-a adjudecat (7-2). Se joacă deja de două ore și 20 de minute.(favorit zece) este în sferturi la Roland Garros. Argentininanul a trecut în trei seturi (7-6(9), 6-4, 7-5) de Jan-Lennard Struff. Partida a durat trei ore și două minute.(79 ATP) a câștigat surprinzător primul set al partidei cu liderul mondial. Novak Djokovic a fost ținut în șah de italian, iar manșa i-a revenit dramatic, 9-7 în tiebreak, lui Lorenzo.Schwartzman și Struff au avut nevoie de peste o oră pentru a încheia primul set: 11-9 în tiebreak pentru argentinian. Meci spectaculos pe Suzanne Lenglen.Este prima calificare într-un sfert de finală la un Grand Slam pentru americanca de doar 17 ani.





Gauff pentru a obține calificarea în sferturile de la Paris: 6-3, 6-1 cu Ons Jabeur. 17 years-old ✅

First Grand Slam QF ✅@CocoGauff powers past Ons Jabeur 6-3, 6-1. The No.24 seed meets Krejcikova next. #RolandGarros pic.twitter.com/6M0lOsLxrR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Favorită 24, Coco Gauff este în avantaj pe tabelă, sportiva din SUA câștigand primul set set (6-3) al meciului cu Ons Jabeur (cap de serie numărul 25).

De doar 53 de minute a avut nevoiepentru a obținede la Paris: 6-3, 6-1 cu Ons Jabeur.Favorită 24,este în avantaj pe tabelă, sportiva din SUA câștigand primul set set (6-3) al meciului cu Ons Jabeur (cap de serie numărul 25).





6-2, 6-0) s-a conturat după doar o oră și 7 minute.

Lucrurile nu s-au schimbat nici în al doilea set pentru Stephens: Krejcikova a continuat să fie la conducerea partidei, iar victoria () s-a conturat după doar o oră și 7 minute.





Barbora Krejcikova a câștigat categoric, scor 6-2, primul set al partidei cu Sloane Stephens (finalistă la Paris în 2018). This placement \uD83D\uDE2F#RolandGarros | @BKrejcikova pic.twitter.com/QIXQ9lwRSY — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021 Au început primele meciuri ale zilei de luni, 7 iunie, de la Roland Garros.

Aflată în mare formă în ultima perioadă (a câștigat recent titlul la Strasbourg),a câștigat categoric, scor 6-2, primul set al partidei cu Sloane Stephens (finalistă la Paris în 2018).Au început primele meciuri ale zilei de luni, 7 iunie, de la Roland Garros.





Luni intră în scenă favoriții pentru meciurile din optimi, în complexul de la Porte D'Auteuil urmând să fie văzuți Rafael Nadal, Novak Djokovic și Iga Swiatek. Rămâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu toate evenimentele din cea de-a noua zi de concurs de la Roland Garros.





Simplu feminin:

Sloane Stephens vs Barbora Krejcikova

Ons Jabeur vs Cori Gauff

Sofia Kenin vs Maria Sakkari

Iga Swiatek vs Marta Kostyuk.

Sloane Stephens vs Barbora KrejcikovaOns Jabeur vs Cori GauffSofia Kenin vs Maria SakkariIga Swiatek vs Marta Kostyuk.





Vor avea loc pe tabloul masculin:



Diego Schwartzman vs Jan-Lennard Struff

Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

Rafael Nadal vs Jannik Sinner



Hello Day 9⃣



You're in for a treat!#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021