FOTO ​Karolina Pliskova și partea plină a paharului: "Măcar există un emoji pentru asta"

I would rather posing with different trophy color but at least there is a still emoji for it \uD83E\uDD48\uD83D\uDE43

———

Raději bych se fotila s trofejí trochu jiné barvy, ale i tak to byl skvělý týden v úžasném městě \uD83C\uDFDF\uD83E\uDD17@InteBNLdItalia pic.twitter.com/WW2qnsmvKp