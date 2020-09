LiveText Simona Halep vs Karolina Pliskova 3-0/ Dublu break pentru Simona!

WTA Roma, finala









3:0 Mingea ii vine Karolinei tot mai invartita si departe de mediana, lucru care o incomodeaza pe cehoaica. Egalitate la 15, dupa ce un forehand al Simonei se duce putin in aut. Inca o eroare cu forehandul pentru Halep, 30-15. Halep face diferenta de la retur, Karolina simte presiunea tot mai mult. Deplasata spre dreapta, Pliskova mai rateaza un forehand (eroare mare). Minge de dublu break pentru Simona. Dubla greseala rezolva orice nelamurire, este 3-0 pentru Halep. Jucatoarea noastra va urma la serviciu







2:0 Simona joaca lung, trimite aproape de baseline, iar mingea pare ca se urca putin pe adversara. In incercarea de a ajunge la o minge, Simona a cazut, s-a murdarit putin de zgura, dar da asigurari ca nu este nimic grav. Piciorul nu i-a mai alunecat pe zgura, a cazut destul de urat, dar nu are nimic din fericire (30-15). Simona conduce punctele, trimite din urcare, iar Karolina este putin fara raspuns in aceste momente (40-15). Inceput perfect de finala, este 2-0 pentru Simona







1:0 Simona sta destul de in spatele liniei de fund, incearca cumva sa-si mareasca timpul de reactie in fata unui serviciu precum o lovitura de ciocan. La 30-0, vine si prima dubla greseala (se simte presiunea si in racheta cehoaicei, stie cine se afla la retur). Cel mai lung raliu de pana acum ii revine Simonei (nu e nicio surpriza aici). Eroare de pe rever pentru Karolina: topspinul Simonei si-a facut treaba. Avem minge de break. Simona inchide gameul cu un backhand in lungul liniei de manual: avem break, Halep conduce cu 1-0







Meciul a inceput cu sportiva din Cehia la serviciu







Pierre Bacchi este arbitrul din scaun al partidei







Karolina este campioana en-titre, sa nu uitam ca ea a castigat trei din ultimele patru meciuri jucate impotriva Simonei. Are incredere in propriile forte, a vazut ca a putut sa o invinga pe Halep chiar si pe zgura.







Este a treia finala pentru Simona la Roma, poate a treia oara va fi cu noroc :)







Este cald la Roma, mingea va sari destul din zgura uscata favorizand jucatorii care folosesc executii cu mult topspin. Ramane de vazut cum va reusi Simona sa aiba un raspuns pentru loviturile puternice ale Karolinei







Karolina Pliskova are toate motivele să fie încrezătoare înainte de finala de la Roma, ea reușind să o învingă de patru ori până acum pe Simona. Victoria care-i dă totuși cele mai mari speranțe este cea de la Madrid, din 2018. Atunci, Halep avea o serie impresionantă de 15 victorii consecutive la Caja Magica. Meciul de la Foro Italico va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1 de la ora 15:30.





Ultima partidă a avut loc la Turneul Campioanelor din 2019, acolo unde sportiva din Cehia s-a impus în trei seturi, scor 6-0, 2-6, 6-4.



2019, Turneul Campioanelor: 6-0, 2-6, 6-4 pentru Pliskova

2019, Miami: 7-5, 6-1 pentru Pliskova

2019, FedCup: 6-4, 5-7, 6-4 pentru Halep

2018, Madrid: 6-4, 6-3 pentru Pliskova

2018, Australian Open: 6-3, 6-2 pentru Halep

2017, Roland Garros: 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep

2016, Montreal: 6-3, 6-3 pentru Halep

2016, FedCup: 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova

2016, Sydney: 6-4, 7-5 pentru Halep

2015, Indian Wells: 6-4, 6-4 pentru Halep

2015, Dubai: 6-4, 7-6(4).