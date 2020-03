WTA: Jucătoarea perfectă în viziunea lui Mary Pierce - Simona Halep nu a fost nominalizată la vreo lovitură

S-a născut pe 15 ianuarie 1975 la Montreal, din tată american și mamă franțuzoaică și are trei cetățenii (canadiană, franceză și americană).



A ajuns până pe locul 3 în ierarhia WTA și și-a trecut de două ori numele în dreptul câștigătoarelor de Grand Slam. Are reședința în Sarasota, Florida, SUA. Numele ei este Mary Pierce.



Cum arată jucătoarea perfectă în viziunea franțuzoaicei

Fitness - Martina Navratilova



Figură emblematică a circuitului feminin, Martina Navratilova este alegerea lui Mary atunci când vine vorba despre pregătirea fizică. Martina este văzută drept un pioner din acest punct de vedere, ea fiind cea care a schimbat definitiv modalitațile de antrenament și nutriție.

Backhand - Gabriela Sabatini

Cunoscută pentru iubitorii de tenis care urmăreau fenomenul în anii '90, Gabriela a impresionat în primul rând grație frumuseții sale, dar și backhand-ului dacă este să ținem cont de părerea lui Pierce. Sportiva din Argentina s-a impus la US Open în 1990 (a trecut în ultimul act de Steffi Graf) și a mai disputat o finală la Wimbledon (1991). Sabatini executa backhand-ul cu o singură mână și cu mult topsin.



Forehand - Steffi Graf



Câștigătoare a 22 de titluri de Grand Slam, Steffi a impresionat-o pe Mary în special grație forehand-ului său. Aspră, cu adâncime și cu multă precizie, dreapta a fost principala armă a nemțoaicei care are reședința în Las Vegas.



Serviciu - Serena Williams



Probabil vă întrebați deja: unde este Serena? Pe lista lui Pierce se află și Serena Williams. Americanca deține, conform spuselor franțuzoaicei, cel mai bun serviciu. "Puternic, o adevărată armă prin viteză și forță, dar și prin precizie".

Selecția loviturilor - Martina Hingis



Martina a fost una dintre jucătoarele care și-au pus amprenta asupra circuitului feminin, elvețianca fiind fost număr unu mondial și câștigătoare a 5 Grand Slam-uri în carieră.



"A fost o jucătoare foarte inteligentă. Obișnuia să joace tenis precum ar fi jucat șah. Foarte eficientă, foarte deșteaptă. Nu a fost nici pe departe cea mai puternică jucătoare din circuit, dar printre cele mai inteligente" - Mary Pierce.



Viteza - Kim Clijsters



Inima - Monica Seles



"Monica Seles, fără îndoială. Ce adversară feroce, pur și simplu incredibilă".



Mary Pierce a câștigat două Grand Slam-uri la simplu în carieră, iar cea mai înaltă poziție ocupată a fost locul 3, pe 30 ianuarie 1995.



S-a impus la Australian Open (1995) și la Roland Garros (2000). A mai fost finalistă la US Open (2005). De asemenea, a mai cucerit Roland Garros-ul și la dublu, în 2000.



În plus, Pierce a simțit gustul victoriei și la FedCup: a câștigat competiția în 1997 și 2003.



On this day in 1997, France became @FedCup champions for the 1st time! Do you remember this moment?\uD83C\uDFC6\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7En ce jour en 1997 la France remporta la Fed Cup pour la premiere fois! C’etait vraiment incroyable de soulever ce trophée avec mes coéquipières et amies. Vous en souvenez vous? pic.twitter.com/luIWLQn4Zs