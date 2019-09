Bianca Andreescu, după triumful de la US Open: "Am visat la acest moment"

După un prim set dominat de Andreescu, în care Serena a făcut foarte multe erori neforțate și nu a găsit soluții pentru jocul complet afișat de canadiancă, disputa părea să meargă în aceeași direcție și în setul secund, în care Bianca Andreescu a avut o minge de meci la 5-1. Williams a salvat-o, a revenit spectaculos până la 5-5, a mai salvat o minge de meci la 6-5 și 40-15 pentru Bianca, însă aceasta a fructificat-o pe a treia și a obținut trofeul.





"Am simțit foarte multe lucruri înaintea acestui meci, mai multe decât înaintea oricărui meci. În finală, jucând împotriva Serenei, am încercat să respir cât de mult am putut din momentul în care m-am trezit până la ora meciului. După, am încercat să fac acest lucru și în timpul meciului, să țin emoțiile în frâu. Nu a fost deloc ușor, dar cred că m-am descurcat foarte bine în acest an" - Bianca Andreescu.





Despre stilul său de joc și cel al Serenei Williams





"Cred că sunt niște asemănări. Ne place să scurtăm punctele cât mai mult cu stilul nostru agresiv de joc. Ne place să folosim serviciul în avantajul nostru. Cred că am avut o luptă pe cinste. Dar în același timp vreau să îmi fac un nume în tenis. Știu că am un stil de joc diferit de al multor jucătoare din circuit în acest moment. Funcționează foarte, foarte bine. L-am folosit în avantajul meu, vreau să îl îmbunătățesc în continuare" - Bianca Andreescu.





Despre revenirea Serenei din setul secund





"Am avut momente de îndoială, pentru că am fost martoră la revenirile ei din trecut de la 5-0, 5-1 sau 5-2. Mi-am spus doar că trebuie să îmi păstrez strategia. A început să joace mult mai bine. Cred că a ajutat-o foarte mult și publicul. Mi-am zis că trebuie să pun mingea înapoi în teren și să respir pe cât de mult posibil pentru că ea era la serviciu. Am vrut să câștig primul punct pentru a-i arăta că vreau să câștig partida" - Bianca Andreescu.

Despre publicul de la US Open, care a susținut-o pe Serena Williams





"Nu mă puteam auzi în acele momente. Am fost uimită de cât de gălăgios poate fi publicul de la US Open. A fost o nebunie, dar mă bucur că am putut să fiu martoră pentru că acest lucru face turneul acesta atât de special. În acel moment, poți doar să te concentrezi pe ceea ce poți controla, asta a fost atitudinea mea asupra acestui lucru. Mi-am păstrat calmul, de aceea cred că m-am descurcat atât de bine în acest scenariu" - Bianca Andreescu

"Nu aveam idee. Erau două părți: una cu numele și încă o parte cu altceva. Voiam doar să fiu sigură că nu arăt ca o idioată".





Despre invincibilitatea sa din ultimele 13 meciuri





"Nu cred că am pierdut vreun meci din martie până acum, așa că încrederea mea e la cote maxime în acest moment. Nu vreau să iau nimic de-a gata pentru că mereu există săptămâni în care vei pierde. Sper că pot să păstrez momentul bun" - Bianca Andreescu.





Despre faptul că a câștigat turnee importante





"Cred că este un salt de moment. După Indian Wells, mi-a luat două săptămâni să realizez. După Toronto, două zile. Sper ca până mâine să realizez cu adevărat ce s-a întâmplat. În acest moment se simte la modul <Ce naiba se întâmplă?>" - Bianca Andreescu.





Despre sprijinul primit din partea fanilor canadieni





"Am fost uimită când am văzut asta. Să știu că am sprijinul Canadei, mă motivează să fiu mai bună în meciurile mele. Chiar și astăzi, știu că publicul nu a fost de partea mea, dar am auzit niște canadieni și sunt recunoscătoare pentru asta. Sprijinul din partea tuturor este incredibil" - Bianca Andreescu.





"În scurta mea carieră, am trecut prin multe din punctul de vedere al accidentărilor și nu mi-a fost ușor pentru că mă tot accidentam. La un moment dat, nu mai aveam multă încredere în mine. Am o echipă extraordinară în jurul meu, incluzându-i pe părinții mei. Cred că părinții mei sunt cea mai mare inspirație pentru mine și cele mai mari motivații pentru că au crezut în mine din prima zi. Fără ei, nu cred că puteam să trec peste aceste momente așa cum am făcut-o.





Momentele grele sunt o parte din viață, nu poți avea mereu parte de fluturi și de curcubee. Am încercat să învăț diferite lucruri despre mine și cum pot să devin mai bună, atât ca jucătoare, cât și ca persoană. Chiar am crezut că momentele bune vor veni, pentru că așa se întâmplă după ce treci prin momente dificile" - Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, numărul 8 mondial. Ca urmare a acestui succes, Andreescu urcă pe locul cinci în clasamentul WTA. Simona Halep ajunge pe poziţia a şasea.





Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute, sub privirile ducesei de Sussex, Meghan Markle. La meci a asistat şi Nadia Comăneci.