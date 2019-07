​LiveScore Gabriela Ruse vs Julia Goerges 5-7, 0-3

Goerges este foartă sigură pe loviturile sale, smash-ul de lângă fileu a fost executat perfect. Gabriela rămâne o nucă tare și după un început mai slab la retur, a început acum să pună din ce în ce mai multe probleme pe serviciul germancei. Goerges începe bine setul secund. Gabriela debutează cu o dublă greșeală. Julia este din nou agresivă la retur. Ruse alternează serviciile excelente cu dublele, iar Goerges face break-ul. Julia servește încă un as, al optulea. Norocul e de partea româncei de această dată (mingea aterizează pe linia de fund). Câteva retururi inspirate ale Gabrielei duc scorul la 40-40. Ruse obține o minge de break, dar este anulată de serviciile germancei, care își mărește avantajul. Game-ul începe echilibrat (30-30), însă Gabriela mai face o dublă greșeală. Julia ratează mingea de break trimițând prea lung cu tot terenul liber în fața sa. Ruse trimite un forehand în cross extraordinar, însă nu poate închide game-ul (trimite în fileu la punctul următor).Goerges a început cu doi ași consecutivi partida și a obținut un game facil, câștigat la 0. Gabriela a avut nevoie de cinci puncte "de încălzire" pentru a modifica pentru prima oară tabela în favoarea sa. La 40-15, Ruse a alunecat încercând să ajungă la scurta pusă de Goerges. Gabriela a fost egalată la 40, însă a reușit să egaleze situația (1-1). A urmat încă un game la primire în care Gabriela nu a reușit să puncteze. Julia a făcut din nou un game bun la retur, a obținut o șansă de break cu o scurtă, însă serviciul a salvat-o pe Ruse, care se află deja la a patra partidă la turneul de la Londra (lucru care se remarcă în timpul unor puncte, românca are probleme la deplasare).Gabriela obține primul punct pe serviciul adversarei (2-2 și 15-15), românca returnează excelent și pune presiune, iar la punctul următor avansează în teren și obține două șanse de break. Românca trece în avantaj după o minge prea lungă a jucătoarei din Germania (3-2). Goerges revine rapid și câștigă la 0 pe serviciul Gabrielei. Julia servește în continuare foarte bine și ajunge deja la patru ași (4-3 pentru Goerges). Julia nu mai lasă nimic la voia întâmplării, este tot mai agresivă la retur și obține două mingi de break. De pe margine se aude "Haide!, Haide!" și jucătoarea noastră salvează o primă oportunitate de desprindere a adversarei. Goerges cere challenge, însă serviciul Gabrielei a fost bun (40-40). Ruse egalează la 4.Goerges servește bine și cu al doilea, nici Ruse nu este prea precisă la retur și va fi nevoită să servească pentru a rămâne în set. Dar românca rezistă excelent și împinge setul în prelungiri după un game alb. Goerges își continuă show-ul la serviciu, încă un as. Și scurtele funcționează pentru jucătoarea din Germania (5-6). Românca mai alunecă o dată, Goerges pune iar probleme la retur (0-30). Ruse câștigă trei puncte consecutive, însă Julia nu se dă bătută și egalează cu un retur în lung de linie. Ruse are din nou probleme la deplasare, Julia face break-ul și câștigă setul (7-5).Cele două nu s-au mai întâlnit până acum.Tot marți, Monica Niculescu a obținut calificarea în runda a doua la Wimbledon , după ce a învins-o pe germana Andrea Petkovic (69 WTA), fost număr 9 mondial, scor 2-6, 6-2, 7-5.Aici poți citi o amplă prezentarea a turneului de la Wimbledon.