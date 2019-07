LiveScore Monica Niculescu vs Andrea Petkovic 1-4

Monica Niculescu recupereaza un break si apare pentru prima data pe tabela, dupa un game in care Petkovic a dat primele semne de slabiciune pe propriul serviciu. Jucaoarea din Germania a castigat un singur punct.







Un retur in fileu al Andreei o face pe Monica sa strige "Come on" (15-30). Romanca face bine pasul la fileu si inchide punctul fara emotii. Un rever prea lung al nemtoaicei o dezechilibreaza pe Niculescu si apare prima minge de break. Petkovic apeleaza la o scurta si isi trece in cont la patrulea game consecutiv din aceasta partida.





Condusa cu 40-0, Niculescu a reusit doua puncte la rand, insa o greseala cu forehand-ul i-a adus game-ul germanei. Este 3-0 pentru numarul 69 WTA, dupa 14 minute de joc.







Meciul a inceput cu Petkovic la serviciu. Un prim game castigat cu lejeritate de jucatoarea din Germania, care a cedat un singur punct. Monica este pusa in dificultate de loviturile din apropierea fileului ale adversarei. Niculescu nu si-a intrat inca in ritm, Petkovic profita de erorile romancei si face break-ul la a doua oportunitate.







Cele doua jucatoare se afla la incalzire.







Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei.







Monica Niculescu (111 WTA) debutează la Wimbledon împotriva germanei Andrea Petkovic (69 WTA), fost număr 9 mondial. A șaptea întâlnire directă dintre cele două jucătoare se desfășoară pe Terenul 16 și va începe la ora 13:00 (ora României), putând fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro.





Monica Niculescu se află pentru a 12-a oară consecutiv pe tabloul principal de la Wimbledon, unde a obținut cea mai bună performanță în 2015, când a ajuns până în optimi (învinsă de Timea Bacsinszky). Acesta este de altfel și cel mai bun rezultat al româncei la un Grand Slam. Ea a mai jucat în optimi și la US Open, în 2011.





De partea cealaltă, Petkovic va bifa a noua participare pe tabloul principal de la Wimbledon. Cea mai bună performanță a jucătoarei din Germania pe iarba londoneză a fost turul trei, fază atinsă în 2011, 2014 și 2015. Cel mai bun rezultat obținut de Petkovic la un Grand Slam a fost la Roland Garros în 2014, când a ajuns până în semifinale.





Fost număr 9 mondial, Andrea Petkovic (31 de ani) are în palmares șase trofee la simplu în circuitul WTA: 2015 - Antwerp; 2014 - Charleston, Bad Gastein, Sofia; 2011 - Strasbourg; 2009 - Bad Gastein. Monica Niculescu (31 de ani) a câștigat de-a lungul timpului patru trofee la simplu: 2017 - 125K Series/Limoges; 2016 - Luxemburg; 2014 - Guangzhou; 2013 - Florianopolis.





În urmă cu o săptămână, Monica Niculescu a câştigat turneul ITF pe iarbă de la Ilkley (Marea Britanie), după ce a dispus în finală de unguroaica Timea Babos cu 6-2, 4-6, 6-3.





Niculescu și Petkovic s-au mai întâlnit de șase ori până acum, împărțindu-și victoriile. Ultima confruntare a avut loc anul trecut, în ultimul tur al calificărilor de la Doha, când Monica Niculescu s-a impus cu 6-4, 6-1.



Întâlniri directe:





2018, Doha (hard): 6-4, 6-1 pentru Niculescu

2016, FedCup (zgură): 0-6, 7-6(1), 6-3 pentru Petkovic

2014, Beijing (hard): 2-6, 7-6(8), 6-4 pentru Petkovic

2011, Beijing (hard): 6-2, 6-0 pentru Petkovic

2006, Stuttgart-Vaihingen (zgură): 6-1, 6-3 pentru Niculescu

2006, Antalya-Manavgat (zgură): 6-1, 6-2 pentru Niculescu