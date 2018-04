Timea Bacsinszky, în lacrimi la conferința de presă - Elvețianca și-a amintit de bunici şi de copilăria petrecută la Satu Mare

"Mi-a plăcut atmosfera enorm, iar la meciurile de FedCup am înţeles cât de important este ca publicul să-şi apere echipa favorită, iar asta mi se pare extraordinar", a spus Bacsinszky, după care a început să plângă şi a făcut şi o glumă: "Am încercat să pun atât de mult machiaj ca să mă vedeţi, şi uite ce se întâmplă".



Întrebată despre amintirile din copilărie, pe care a petrecut-o şi la Satu Mare, Timea Bacsinszky s-a arătat şi mai emoţionată şi a început să vorbească despre bunicii ei. "Bunicii mei au fost foarte săraci, dar îmi amintesc că mi-au cumpărat când eram mică doi pui de găină, unul alb şi unul negru, ca să fiu fericită când mă joc în grădină. După un an, când au crescut, a venit cineva şi a spus că trebuie să îi tăiem ca să facem supă. Pentru elveţieni a fost şocant când le-am povestit, dar pentru mine este o amintire foarte preţioasă, la fel cum este cea în care stăteam în grădină pe un scaun şi îmi făceau duş cu apă dintr-o găleată. Bunicii mei au murit, dar şi acum mai ştiu de zacuscă de vinete şi de multe bunătăţi. Mă simt binecuvântată că am trăit aceste lucruri. Ei mi-au dat totul şi le duc dorul".



În ceea ce priveşte meciul cu Begu, Timea Bacsinszky a spus că a fost dificil. "A fost greu în compania unei competiitoare cum e Irina Begu. Vom vedea care ne sunt posibilităţile după ce acum scorul este 2-0. Avem o echipă incredibilă, atmosfera este extraordinară, iar până acum nu am făcut parte din aşa ceva", a precizat ea.





Ce a spus Irina Begu





"Sunt foarte fericită, mă bucur că e 2-0. A fost un meci greu, emoţional, iar emoţiile au fost o presiune în plus. Domnul Segărceanu m-a ales şi îmi doream mult să câştig. Am avut o tactică bine stabilită şi m-am concentrat pe ce am avut de făcut, dar emoţional a fost foarte greu după ceremonie. Cea mai grea zi e prima, dar a trecut, iar a doua zi eşti mai relaxată", a spus Begu.



Referitor la faptul că Florin Segărceanu a preferat-o pe ea Soranei Cîrstea la simplu, Begu a afirmat că între ea şi colega sa nu a existat vreun conflict. "Cred că mai multe discuţii şi presiune a făcut presa. Domnul Segărceanu a considerat că am un joc mai variat şi ţin mingea mai mult în teren. Între noi nu a fost o ceartă. Poate e normal ca Sorana să fie supărată, dar dacă ţineţi minte, când am jucat cu Belgia eu eram numărul unu, iar Monica Niculescu a intrat în locul meu. Eu nu am fost supărată atunci", a explicat ea.





Irina Begu, locul 38 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky, locul 46 WTA, iar România conduce cu 2-0 întâlnirea cu Elveţia din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei.



În primul meci al zilei, Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA.



Duminică, partidele se vor desfăşura după următorul program, începând cu ora 12.00:



Simona Halep - Timea Bacsinszky (3-1 în întâlnirile directe);



Irina Begu - Viktorija Golubic (2-0);



Irina Begu/Simona Halep - Patty Schnyder/Jil Teichmann.



Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.



Citește și:









Simona Halep, după victoria din FedCup: "Am suferit o contractură la picior în game-ul doi, dar o să mă recuperez şi o să joc mâine"