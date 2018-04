LIVE Text FedCup: Simona Halep vs Viktorija Golubic, prima confruntare a zilei (de la ora 13:00)

Simona Halep (1 WTA) și Viktorija Golubic (115 WTA) vor deschide confruntarea dintre România și Belgia, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a FedCup. Meciul se va disputa în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, de ora 13:00, putând fi urmărit în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Viktorija Golubic nu s-au mai întâlnit până acum în circuit.





Simona Halep va disputa prima partidă pentru echipa de FedCup a României după o pauză de un an. În luna aprilie a anului trecut, liderul mondial a evoluat în duelul cu Marea Britanie (scor 3-2), din cadrul barajului de menținere în Grupa II Mondială a FedCup. La simplu, Halep le-a învins pe Heather Watson (scor 6-4, 6-1) și pe Johanna Konta (scor 6-1, 6-3). Simona a jucat și la dublu, alături de Monica Niculescu, însă jucătoarele noastre au fost învinse de cuplul Jocelyn Rae/Laura Robson (scor 3-6, 6-1, 8-10).









Va fi prima partidă a Simonei Halep după aproape o lună și prima pe zgură după finala cu Jelena Ostapenko de la Roland Garros 2017





Sala Polivalentă se anunță a fi arhiplină la ora meciurilor. În plus, Federația Română de Tenis pregătește o coregrafie specială, o premieră mondială la un meci de tenis.





Programul zilei de sâmbătă:



De la ora 13:00





Simona Halep vs Viktorija Golubic



Urmat de





Irina Begu vs Timea Bacsinszky



Se vor disputa duminică:



De la ora 12:00



Simona Halep vs Timea Bacsinszky

Irina Begu vs Viktorija Golubic



Urmat de:



Irina Begu/Simona Halep vs Patty Schnyder/Jil Teichmann.



Echipa României: Simona Halep (1 la simplu, 77 la dublu ), Sorana Cîrstea (34 la simplu, 153 la dublu), Irina Begu (38 la simplu, 25 la dublu) și Mihaela Buzărnescu (40 la simplu, 65 la dublu) au fost convocate de căpitanul nejucător Florin Segărceanu şi de antrenoarea Alina Tecşor.



Echipa Elveției: Timea Bacsinszky (46 la simplu, 136 la dublu), Viktorija Golubic (115 la simplu, 71 la dublu), Jil Teichmann (135 la simplu, 209 la dublu), Patty Schnyder (149 la simplu). În vârstă de 39 de ani, Schnyder revine după o pauză de şapte ani în echipa de Fed Cup a Elveţiei.



Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi meciul de dublu.



România vs Elveția se va disputa în zilele de 21 și 22 aprilie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.