SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 26 Noiembrie 2023, 23:13

FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în SuperLiga României, după ce a învins-o duminică seară pe Dinamo cu scorul de 1-0. Florinel Coman a marcat unicul gol al partidei și s-a declarat încântat de rezultat la finalul disputei.

Florinel Coman Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florinel Coman se aștepta la un joc defensiv din partea lui Dinamo

Florinel Coman a fost cel care a decis partida dintre Dinamo București și FCSB.

Jucătorul vicecampioanei României a înscris în minutul 52 dintr-o lovitură liberă executată perfect și a ajuns la 6 reușite în actuala ediție de campionat.

Chiar și așa, victoria FCSB-ului nu a fost atât de clară, cu toate că gruparea roș-albastră a jucat împotriva penultimei clasate.

Florinel Coman a dezvăluit la finalul partidei că se aștepta la un joc defensiv din partea echipei antrenate de Ovidiu Burcă, dar s-a declarat mulțumit de rezultat.

„Un meci greu. Mereu se dau lupte grele, se cam uită de fotbal, se joacă mai dur. Cred eu că dăruirea și calitatea au făcut diferența. O execuție frumoasă din lovitură liberă. Exersez și e normal să-mi iasă. (n.r. despre faza în care a irosit o fază fixă) Arbitrul mi-a spus să bat repede, aveam pregătită o fază fixă, dar am plecat din acel loc.

Ne așteptam ca Dinamo să faca un joc defensiv, dar, asta este, cu echipele mai mici trebuie să jucăm mai mult pozițional, să-i desfacem, să ne creăm ocazii de gol. Important este că am reușit să câștigăm.

Mă bucur că mi se întamplă aceste lucruri, dar mai este loc și de mai bine. Am văzut meciul CFR-ului, am vorbit și astăzi cu băieții și am zis să nu dăm cu piciorul. Am intrat în vestiar și am zis că nu trebuie să pierdem jocul. Dacă ne luăm după clasament, trebuia să le dăm 5-6 goluri. Important este că am făcut față fizic.” - a declarat Florinel Coman, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, programul etapei a 17-a

Vineri

Hermannstadt - Poli Iași 0-0

Petrolul Ploiești - FC Botoșani 2-1

Sâmbătă

FC Voluntari - Farul Constanța 4-2

CFR Cluj - UTA Arad 0-0

Duminică

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-3

Dinamo București - FCSB 0-1

Luni

FC U Craiova 1948 - Sepsi OSK

Rapid București - Universitatea Cluj

SuperLiga, clasament

1. FCSB 37p / 17 mj

2. CFR Cluj 32p / 17 mj

3. Rapid București 30p / 16 mj

4. Univ. Craiova 29p / 17 mj

5. Hermannstadt 25p / 17 mj

6. Petrolul Ploiești 25p / 17 mj

7. Farul Constanța 22p / 17 mj.