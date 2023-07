SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 30 Iulie 2023, 21:55

​Poli Iași a găsit momentul potrivit să câștige primul meci de la revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc și a învins campioana Farul, scor 3-1, la capătul unui joc excelent făcut de ieșeni.

Poli Iași, succes categoric pe terenul Farului

Poli Iași a produs surpriza etapei a treia din SuperLiga României și a învins Farul chiar la Ovidiu, scor 3-1.

Ieșenii veneau după înfrângeri cu CFR Cluj și Hermannstadt, însă s-au redresat la timp și au luat 3 puncte mari în acest start de sezon.

Leo Grozavu, antrenorul echipei moldovene, s-a arătat foarte mulțumit de jocul formației sale și consideră că rezultatul este unul echitabil.

„Sunt bucuros pentru rezultat. A fost un meci de luptă, cred că am făcut o partidă bună. Nu am jucat rău nici în primele două etape, dar gafele ne-au costat. Am fost mai eficienți, felicitări băieților. Știți cum e la noi în România, la victorii facem prea multe petreceri și la înfrângeri facem înmormântări.

Mă bucur pentru ei, e momentul lor. Poate era nevoie de această descătușare pentru a trece mai departe. Luis Phelipe are calitate, nu e la potențial maxim, din punct de vedere al pregătirii și al adaptării, și va trebui să avem grijă de el.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

Programul etapei 3 din SuperLiga

Vineri, 28 iulie

FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj 3-4

Rapid București - FC Botoșani 2-2

Sâmbătă, 29 iulie

Hermannstadt - UTA Arad 2-1

Oțelul Galați - FCSB 0-2

Duminică, 30 iulie

Farul Constanța - Poli Iași 1-3

21:30 CFR Cluj - Universitatea Craiova

Luni, 31 iulie

18:30 Petrolul Ploiești - FC Voluntari

21:30 Dinamo București - Sepsi Sfântu Gheorghe