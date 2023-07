SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 30 Iulie 2023, 21:36

0

Farul Constanța a suferit prima înfrângere în actualul sezon al SuperLigii României, fiind învinsă categoric de Poli Iași (3-1), formație nou promovată.

Gheorghe Hagi Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Gică Hagi nu și-a menajat deloc jucătorii după înfrângerea rușinoasă de la Ovidiu

Farul Constanța nu a arătat deloc bine în confruntarea de duminică de la Ovidiu și a pierdut fără drept de apel în fața Politehnicii Iași.

Formația antrenată de Gică Hagi a avut o prestație dezamăgitoare și a fost surclasată de echipa nou promovată, care a obținut și primul succes în actuala ediție de campionat.

La finalul disputei, Gică Hagi nu și-a menajat deloc jucătorii și a tras un semnal de alarmă înaintea returului cu Urartu, din turul doi preliminar al UEFA Conference League.

„Cred că a văzut toată lumea. Ce să zic? La fotbal trebuie să fii concentrat, să joci fotbalul tău, nu poți să joci doar jumătate. Nu se poate. O primă repriză... Cea mai slabă pe care am văzut-o eu vreodată. A văzut toată lumea. O rușine din partea noastră.

Semnalele erau dinainte. Am dat semnale. Acum am ajuns la... Am dat cu fundul de pământ, scuzați-mă pentru expresie. Uităm repede că am fost campionii României și vom avea probleme.

Fiecare meci e un test, evaluare. Vom vedea. Toți suntem în evaluare. Când se pierde, toată lumea pierde. Când nu joci bine ca echipă, se văd toate defectele și s-au văzut destule astăzi.

Am spus-o, e clar, trebuie să știi să te aperi și, când ai mingea, să știi să joci fotbal. Sunt două faze care trebuie interpretate foarte bine.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

Programul etapei 3 din SuperLiga

Vineri, 28 iulie

FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj 3-4

Rapid București - FC Botoșani 2-2

Sâmbătă, 29 iulie

Hermannstadt - UTA Arad 2-1

Oțelul Galați - FCSB 0-2

Duminică, 30 iulie

Farul Constanța - Poli Iași 1-3

21:30 CFR Cluj - Universitatea Craiova

Luni, 31 iulie

18:30 Petrolul Ploiești - FC Voluntari

21:30 Dinamo București - Sepsi Sfântu Gheorghe