Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dan Petrescu este aproape de plecarea de la CFR Cluj, singurul impediment care mai stă în calea antrenorului fiind clauza de reziliere pe care nu dorește să o plătească.

Dan Petrescu trebuie să transfere doi jucători ai CFR-ului la noua sa echipă

Neluțu Varga, patronul fostei campioane a României, a afirmat că Petrescu nu va trebui să plătească clauza de 400.000 de euro dacă va transfera doi jucători ai CFR-ului la viitoarea sa echipă.

„Dan Petrescu mai este sub contract cu noi pentru încă un an și are o clauză de 400.000 de euro. Nu vă ascund că dacă are o ofertă concretă din altă parte, nu o să-i punem piedici. Dar noi am discutat ceva. Adică să transfere doi jucători de la CFR Cluj acolo unde merge.

Și nu e ca și cum ar lua jucători slabi. Va transfera ceea ce crede că-i întărește lui echipa. De ce să-i vindem în altă parte, pentru că există interes, dacă îi poate antrena tot Petrescu și vor da randament imediat? Da, este o condiție” - Ioan Varga pentru DigiSport.

Unul dintre jucătorii pe care Varga dorește să-i expedieze „la pachet” cu Petrescu este Karlo Muhar.

Recent au apărut zvonuri privind un acord între Dan Petrescu și Jeonbuk, echipă din Coreea de Sud, dar antrenorul a afirmat că are oferte din alte țări.